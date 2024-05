Székely egyéni összetettben jól teljesített, hiszen élete legjobb pontszámát érte el (52.032), és a 10. pozícióban zárt. Mayer Gréta 49.999 pontot gyűjtve 31. lett.

A Székely Zója, Mayer Gréta, Makai Lilla, Szilágyi Nikolett, Péter Sára alkotta csapat 151.330 pontot szerzett, ezzel az előkelő 10. helyen végzett.

Székely Zója: Nagyon örülök. A felemáskorlát döntőt igazából elvártam magamtól, az pedig, hogy összetettben 10. lettem, hab a tortán, és mindez azt mutatja, hogy az a sok kemény munka, amit beleteszek, kezd kijönni. Így nemcsak a korlát, hanem mindegyik szer tud fejlődni, arról nem is beszélve, hogy ez az összetett pontszám életem legjobb pontja eddig nemzetközi versenyen, sőt úgy gondolom, a gerendám is életem legjobb gerendagyakija volt. A felemáskorlátban ráadásul voltak pontatlanságok, ennél tudok sokkal jobbat is. Ha pontosan megcsinálom, akkor még jobb helyezés is lehet a döntőben, ez külön motivál. Általában Kovács Zsófi volt a csapatkapitány, jóllehet többször besegítettem már neki, de most hogy teljes mértékben én irányítottam, nagyon élveztem ezt a szerepet, és úgy érzem, a lányok is tisztelnek, nagyon szeretjük és támogatjuk egymást, teljesen egyben érzem a csapatot, és boldog vagyok, hogy itt lehetek velük.

Péter Sára: Nem is gondoltam arra, hogy ott lehetek a döntőben. Úgy voltam vele, hogy a csapatot jöttem segíteni. Végül azonban úgy döntöttünk, hogy kettőt ugrok, ugyanis az előző versenyen is kettőt ugrottam. Bepróbálkoztunk vele, és finálét ért az ugrásom, aminek elmondhatatlanul örülök. Ez egy nagyon jó visszatérés, ugye szeptemberben műtötték meg a bokámat, és mind lelkileg, mind fizikailag nagyon nehéz utakat kellett bejárnom, hogy most itt lehessek. Nagyon sokan segítettek, nagyon boldog vagyok, hogy fináléban lehetek, ez csak egy bónusz.

Draskóczy Imre, a nők szövetségi kapitánya: Nagyon-nagyon büszke vagyok a lányokra, az egész csapatra. A két olimpiai kvótásunk, Czifra Lili és Bácskay Csenge nélkül, és a kiemelt tornászunk, Kovács Zsófi nélkül ez a csapat kihozta magából a maximumot, és helyt állt. A két finálé pedig minden elvárásunkat felülmúlta. Ezekben a sikerekben benne van a sok beletett munka, továbbá az a csapatösszefogás, amelyet Székely Zója is mint csapatkapitány beletett ebbe az egészbe. Elismerésre méltó volt, ahogy a lányok egymást segítették, és összefogtak. Nem tudok mást mondani, minden versenyzővel elégedett vagyok, és köszönöm mindenkinek a segítségét és a munkáját.

Altorjai Sándor, csapatvezető, MATSZ-főtitkár: Szépen teljesítettek a lányok, elégedett vagyok. Még az Eb előtt azt nyilatkoztam, hogy nagy meglepetés lenne, ha a csapat a 8 közé be tudna jutni, végül 10. lett az együttes, ráadásul nem maradt bent rontás, úgyhogy ez is nagyszerű teljesítmény. Maximálisan ennyit lehetett elvárni a lányoktól. Arról nem is beszélve, hogy a döntős hollandok a 6. helyen csak 2 és fél ponttal vannak most a csapat előtt, és például a hiányzó Czifra Lili és Kovács Zsófia együttesen nem két fél, hanem hét és fél pontot is hozna. Székely Zójában bíztam, hogy ott tud lenni a fináléban, apró hibák voltak a gyakiban, ezért ez még lehet jobb is a döntőben. Az ugrás pedig Péter Sárától meglepetés, az igaz, hogy a mezőnyben az ő ugrása szép magas, pontosabb leérkezéssel akár még egy pontszerző helyet is meg lehet szerezni.