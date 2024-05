Meg is töltötték a széksorokat, ami nem csoda, hiszen az estvendégének neve mellett 17 díjat lehet összeszámolni, köztük a József Attila-díjat. De egyébként is nagy népszerűségnek örvend ez az előadás, az író így népszerűsítette közösségi oldalán: "Pesten már nincs előadás az évadban, Dunaújváros meg az ország közepe."

Talán nem véletlen, de az irodalom ereje visszatérő elem volt az est folyamán. Elmesélte, hogy háromgenerációs családmodellben nőtt fel egy kis alföldi településen, nagyapja két könyvet tartott otthon, mert úgy gondolta, abban a kettőben minden benne van, ami az életben szükségeltetik, jelesül a Bibliát és a Kincses Kalendáriumot. Viszont volt 25-30 története, amit szóról szóra ugyanúgy mesélt minden egyes alkalommal. Így aztán Grecsó lehetett volna akár népi író is, csakhogy azok életrajzában van egy közös foglalkozás, szinte mind birkapásztor volt. Igaz, hogy ő, a nagyapja és a birkák együtt mentek ki a mezőre - ő birkapásztor identitással volt jelen -, de a nagyapja csak úgy emlékszik, hogy egyszerre vigyázott a birkákra és őrá. Erős hátrányból indult, mert diszlexiás és diszgráfiás, bár ezt a nyolcvanas években még nem tudták, azt mondták csak rá, hogy nehézfejű. A jegyei is azt mutatták, hogy nem volt semmilyen jel arra, hogy magyar író lehessen belőle.

Az első próbálkozások sem voltak túl inspirálóak, az első megjelent kötete 8 példányban kelt el, amit le is fordított a közönségnek: a családból sem vett mindenki. A Pletykaanyu című kötete megjelenése után a 4800 lelkes Szegvár településen 2100 aláírás gyűlt össze, hogy édesanyját rúgják ki a munkahelyéről, mert szerintük ő volt az információforrás, pedig a sörözőben szedte össze mindazt, amiből kiindult. A 25 éves Grecsó könyvére 15-en voltak várólistán a helyi könyvtárban, miközben a Harry Potterre csak hárman várakoztak. A Pletykaanyu című novelláért hat család perelte, fejenként több mint egy millió forint kártérítésre, mert magukra ismertek, pedig ők nem is olyanok. Hosszan témát adott az esten ennek a kötetnek, illetve az ezt övező botránynak az utóélete. Persze van happy end is, később Szegvár díszpolgárává választották a felháborodást keltő írót, ugyanis a távolság és az idő egy egészen más optikán keresztül engedi láttatni a történteket a szeretet erejével.

Transzgenerációs traumaként emlegette, hogy édesanyja álma az volt, hogy táncosnő szeretett volna lenni, emiatt ő néptáncos lett. "Ha tudtuk volna, hogy az öcsém (Grecsó Zoltán táncművész, koreográfus) kortársa táncos lesz, akkor én húsz évet megúsztam volna és a magyar táncház mozgalom is húsz évig pihenhetett volna." Ennek mozgóképes bizonyságát is elhozta az estre. Próbálkozott tehetségét a rockzenében is kiteljesíteni 16 éves korában, bár a bejátszás alapján ez sem lett volna járható út, így az irodalom maradt végső megoldásként. Meg is írta a Szeretet apostolai című drámát, amihez társulatot is verbuvált az iskolában. Így lett - vagy legalábbis akkor azt gondolta - magyar szerző, akinek játsszák a darabját.

Arra is fény derült - amit sokan nem feltételeztek volna róla -, hogy 2006-ban Budapestre kerülve szabadúszó íróként próbálkozott "néger" íróként, vagyis celebek, ismert emberek helyett írt meg könyveket, de például repülős Gizi könyvével még így is megbukott. Viszont komoly kapcsolati tőkére tett szert, így egy idő után hívták az RTL Klubtól, hogy nem akarja-e megírni a Győzike Show második évadát. Ebben megvolt az a potenciál, ami kevés másban egy író életében, hogy amit megírt, abból valóság lett. Ebben született meg egy híres mondata: A siker sukár. Később a kereskedelmi tévés munka és ő elkerülték egymást. Megyek utánad című kötete kapcsán elmesélte, hogyan ismerkedett meg első feleségével. Mint ahogyan azt is, hogyan talált rá második feleségére a Miskolci Nemzeti Színházban, amely rendelt tőle egy egész estés darabot, amiből a végén nem lett semmi. Viszont amint meglátta, tudta, hogy ő lesz a felesége. Azóta is az jóban, rosszban. De volt egy időszak, amikor az utóbbiból jóval több jutott. Az est ezen szakaszában mesélte el küzdelmét a kegyetlen, gyilkos betegséggel, amikor is a kezelés során megnémult. Fájdalmaira kábító hatású gyógyszereket kapott, és egy nap álmodott. Hogy ez egy drogos álom, vagy egy látomás volt, azt mindenki hite szerint döntse el! Azt álmodta, hogy meggyógyul és egy éven belül gyermekük születik. Ez azért is hihetetlennek tűnt, mert már sok éve próbálkoztak sikertelenül. Egy év múlva, részletekbe menően pontosan ez is történt. Ezért lehetett egy horgolt elefánt a mikrofonállvány tövében az előadáson. Ugyanis a lánya minden előadásra ad neki egy plüss, vagy horgolt figurát, hogy vigyázzon rá.

Tanulságként egy történettel zárta apja nagybátyjáról készült fotóról, amiből ismét csak az írás, a történetmesélés ereje nyert bizonyságot. Ekkor lett magyar író.