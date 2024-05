Aki pénteken olyan délután fél négy körül a belvárosban járt, nem biztos, hogy tudta, mi az oka a nagy jármű- és gyalogosforgalomnak. Akár még arra is gondolhatott volna a szemlélődő, hogy valamilyen sportesemény, esetleg koncert lesz a környéken.

Pedig a megoldás jóval egyszerűbb volt: a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tartotta meg az iskola udvarán a ballagási ünnepségét.

A ballagási program a négy végzős osztály énekkari aláfestés melletti bevonulásával kezdődött, majd a Himnusz akkordjait hallhattuk.

Kratzmajer Zoltán, a Széchenyi igazgatója a következő szavakkal (is) búcsúzott a diákoktól: - Akik most részesei vagytok a búcsúnak, százféleképpen élitek át a jelen pillanatait. Vannak, akik természetes lépésekkel sétálnak át életük egyik szakaszából a következőbe, vannak, akik az iskolai kötöttségből ugranak ki a vélt, korlátok nélküli szabadság világába, és vannak, akik ünnepélyesen megállnak, körülnéznek és felnőtt módra fedezik fel, hogy immár egyre több minden múlik rajtuk, csak rajtuk. Ez a felnőttkor… A döntésekről pedig előbb vagy utóbb valamennyien megtanuljátok, hogy meghozataluk saját magatok számára, később aztán mások számára is, felelősség.

Felnőtté váltatok, ebben sokan segítettek.

Gondoljatok néhány pillanatig mindazokra, akik biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során.

A szüleitekre, tanáraitokra, akik a legnagyobb nehézségek idején is mellettetek álltak, és most is itt vannak veletek.

Mindannyiunk büszkesége, hogy ti egész biztosan megálljátok helyeteket a további életetek során. Jól dolgoztatok, és most eljött a továbbhaladás ideje. Fájó szívvel, de nyugodt lelkiismerettel engedjük el a kezeteket.

Ezzel búcsúzom tőletek: Jó utat! Sikeres vizsgákat, eredményes, boldog felnőttkort kívánok nektek!

Ehhez mit fűzhetünk hozzá: így legyen!