A szárazföldön is helytállt

Ábrahamovics Gábor a vizes közegekben volt igazán sikeres, de ezen a napon a közúton is próbára tette magát:

– A felkészülésem elég különleges volt, hiszen tudom, hogy néhány kilométert illik a túra alatt letekerni, ezért aztán ma reggel először is elmentem a lángossütőhöz, és a magam adagját egyből be is vágtam, mint a szél. Ne csodálkozz, egy ilyen eseményen szükség van a szénhidrátokra is. Izotóniás sportital is van a táskámban, nem szabad, hogy bajunk legyen! Az előző bringás edzéses ciklusom jóval korábban (nem is emlékszem rá, hogy mikor) lezajlott már. Ráadásul ez volt az első Bringatúrám, egyszer már kikellett próbálnom. Annál is inkább, mert a motiváló erőt a kedvesemtől kaptam!

Mozsgai Andrásnak annyi bámulója volt, mintha a Tour de France egyik él menője lenne.

Nagyon vagány volt, a bringáján magával hozta a legfontosabb kedvenceit! Elmondta:

– Már tíz éves koromtól a Bogumil idejétől kezdve járok a Bringatúrákra! Csak az esős napok és a Covid tudott megállítani. Nagyon szeretem ezt az eseményt, alig várom a következő évet. Ezek a kedves lények egyszer csak hozzám kerültek, az élet hozta nőket, így aztán mára már elválaszthatatlanokká váltunk. A bicajom egy középkategóriás gép, amit tavaly vettem és megvagyok vele elégedve, mert jól szolgál azóta is.

Örökifjú „öregfiú”

– Láttad a melegítő fölsőmet? Kérdezte Rauf András. Dunaújvárosi Kohász Öregfiúk Egyesületébe tartozok! Éppen tegnap voltam 65 éves, de a labdarúgásról már lekellett mondanom, de a bicikliről még szerencsére nem. Az év során nagyos sokat kerekezek, amit jól bírok és élvezem is. A Velencei tó és a Balaton köröket is teljesítettem. Útközben sokan vagyunk, de vannak, akik közvetlenül egy más mellett haladunk és így remekül telik az idő. Az útra citromos, savanykás üdítőitalt hoztam magammal. Pirulákkal, porokkal, zselékkel nem élek, de egy szalonnás, hagymás rántotta nagyon jól karbantart engem. Ez a 38. alkalom, több, mint a felén itt voltam. Hogy mi a jó benne? A hangulata. Na és egy kis sportértéke is van a dolognak.

Az „utolsó pillanatban bácsi”

Orosz Tamás a lerobbanó bringák védőangyala lett a rajt előtti időszakban. Visszaadta a reményt a pórul jártaknak.

Fotó: Ihász Martin

– Sajnos a bringások jó része technikailag az idén sem készült fel teljesen, ezért aztán a rajt előtt alaposan megrohamoztak engem. Sokféle problémákkal kerestek meg. A könnyűeket azonnal megoldottam (fék-váltó- láncolajozás) a nehezebbeket félretettem. Egyetlen egy reménytelen esttel találkoztam, de

szerencsére az apuka gyorsan tudott egy kölcsön bicajt keríteni, így aztán sírás nélkül elrajtolhatott a család. Úgy érzem, hogy Dunaújvárosban egy elég jó kerékpáros közösség van ezért helye van itt egy ilyen tradicionális rendezvénynek.

A leggyorsabb

Szabó Endre iszonyatos tempóban száguldott át a dunaújvárosi célvonalon. Pedig még csak 6.B-s a Dózsa Iskolában. Ő lett az első célba érkező.

– Tavaly voltam első alkalommal, jól éreztem magamat, és ezért jöttem le újból, hogy jobb helyezést érjek el, mint az akkori volt. Tudom, hogy ez nem egy verseny, de azért megpróbáltam a lehető legjobb helyezést elérni, így aztán az első lettem. Mezőfalvára a másodikként érkeztem, gratuláltam az elsőnek, aztán azt gondoltam, hogy majd meglátjuk tudja-e tartani hazafelé is a tempót? A felkészülésen nem volt különleges, egyszerűen sokat bicikliztem itt a városban. Viszont az édesapámmal és a tesómmal biciklivel megyünk az Őrségbe, ezért az volt a felkészülés-arra.

A legfiatalabb résztvevő

Posta Kornél Patrik volt, aki május 12-én tölti be az első életévét. A legfiatalabb résztvevőként egy százezer forintos vásárlási ajándékkal ajándékozták meg. Az édesapja, Posta Zoltán bringáján tette meg a távot, Baracsról érkeztek. Szemmel láthatóan jól bírta a dolgot, útközben sem panaszkodott, elégedett volt a komfortjával. Az út jó részét alva tette meg. Elmondta:

– Nagyon sokat biciklizünk, a Baracs-Nagyvenyim távot már rutiból tesszük meg, de Dunavecsére is szépen áttekerünk. Kornélnak két bátyja és egy nővére van, mesélte Zoltán. Ebből az összegből valószínűleg a legnagyobb testvérnek, aki tíz éves, vásárolunk egy új biciklit, az övét padig az öccse fogja örökölni.

A legidősebb résztvevő

Borsos Pál volt, aki 1945-ben született, ő is egy százezer forintos ajándékutalványt kapott a túra szervezőitől:

– Azt mondhatom, hogy én már állandó résztvevője vagyok ezeknek a túráknak. Mondhatom, hogy edzésben vagyok, hiszen ötven-nyolcvan kilométert teszek meg a kerékpáromon. Mellette még dolgozok is, iskolai és óvodai gondnok és karbantartó vagyok. A villany – és a gázszerelést leszámítva mindent megtudok javítani. Ezermester vagyok. Az öregség ellen az a legjobb orvosság, hogy nem szabad leállni. Soha ne legyél tétlen. Sportoljál és mindig dolgozz valamit! Túléltem egy sztrókot, és bringázás (a sport) kihozott belőle. Itt van a kezemben egy ilyen értékes csekk a bicaj boltba, de már van három kerékpárom. Ez az egyetlen gondom, hogy mire költsem?!