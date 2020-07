A vonzó tökéletes gyilkosság, szerepcsere, elfojtott vágyak

Beindult a nagyüzem a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza berkein belül. Épphogy elkezdődtek a Sándor Mátyás című musical munkálatai, máris egy új produkció előkészületeiről számolhatunk be. Méghozzá egy Alfred Hitchcock-film színpadi változatának magyarországi bemutatójáról.

Amikor Hitchcock rátalált Patricia Highsmith – a pszichothrillerek mesteri megteremtője – Két idegen a vonaton című könyvére, azon nyomban megszerezte rá a filmes jogokat. Nem véletlen, a könyv olyan elemeket tartalmaz, amik számos Hitchcock-filmben fellelhetők: a tökéletes gyilkosság vonzereje, szerepcsere, elfojtott homoszexualitás. Ezt az alapművet dolgozta át Craig Warner Idegenek a vonaton címmel, és ezt az adaptációt láthatja a dunaújvárosi közönség ősszel a fiatalon elhunyt kiváló dramaturg, Radnai Annamária fordításában. A könyv ajánlójában ilyen mondatok szerepelnek: „Bruno összecsapta a kezét. – Hű! Te jó ég, micsoda ötlet! Egymásnak gyilkolunk, érted! Én megölöm a feleségedet, te meg az apámat! A vonaton találkoztunk, és senki sem tudja, hogy ismerjük egymást! Tökéletes alibik! Kapiskálod már?”

Patricia Highsmith – jövőre lesz születésének századik évfordulója – idilli világa mögött mindig ott lappang a gonosz. Művei lélektani krimik, a jó-rossz, vagy bűnös-ártatlan morális határait teljesen elmossa. Csak várhatjuk a feloldást…

Az Idegenek a vonaton története szerint Guy és Charles, két egymástól eltérő személyiségű férfi egy kupéban utazik, de nem ismerik egymást. Véletlenszerű és rövid a találkozásuk a vonaton. Közös útjuk mégis kíméletlenül hosszú lesz. Gyorsan a legmélyebb lelki ala­gútba jutnak, amikor rájönnek arra: mindegyiküknek van egy olyan családtagja, akit kiiktatnának a saját életükből. Guy Haines építész nem tud elválni a feleségétől, pedig szabadulna tőle.

Charles Bruno az apjával végezne, akit gyűlöl. Előáll az ötlettel: cseréljenek gyilkosságot – ő megöli Guy feleségét, az építész pedig végezzen az apjával –, senki nem fog gyanakodni rájuk, mivel nem ismerik egymást. Szerinte egyébként „minden ember egy potenciális gyilkos”. És mert végül is mindenkit manipulál valaki – mert hát mindenki sebezhető –, a gyilkosságok végén marad egy kérdés: egészen biztosak vagyunk abban, mi is történt valójában?

Az előadás a Rózsavölgyi Szalon, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, valamint a Szentendrei Teátrum együttműködésében jön létre, olvasópróbáját pedig már korábban, a pandémiás időszakban megtartották, természetesen csak a virtuális térben, online. A napokban azonban már személyesen is találkozhattak az alkotók Budapesten, és elkezdődtek az érdemi munkálatok is.

Akik már együtt dolgoznak, hogy a tökéletes gyilkosság tervével, szerepcserékkel és elfojtott vágyakkal átszőtt színpadi adaptáció színre kerüljön: Charles Bruno: Józan László, Guy Haines: Porogi Ádám, Mrs. Bruno: Takács Katalin, Anne Faulker: Szina Kinga, Arthur Gerard: Őze Áron, Frank Myers: Ozsgyáni Mihály, dramaturg: Karácsony Ágnes, rendező: Szarka János.

A tervek szerint az előadással már részt vesznek a Szentendrei Teátrum nyári fesztiválján, ősztől pedig Dunaújvárosban is lesz egy premier belőle.