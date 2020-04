A legnagyobb magyar karanténvideó

Kétszáz zenész tartott home flashmobot, a Queen együttes legendás slágerét adták elő.

A dal üzenete világos: a show-nak folytatódnia kell – mondta Révész Zsolt, a Cityrocks kommunikációs vezetője. Hozzátette, nem véletlenül vannak olasz utalások a filmben, a rock flashmob műfaj megteremtője az olasz Rockin 1000 csapata, a videóval nekik is üzennek. Ezekben az időkben mindenki küzd, de egyelőre nem tudunk jobb módszert a járvány megfékezésére, mint a karantént. Ezért örültünk azoknak az orvosoknak, rend­őröknek, katasztrófavédelmi vezetőnek, akik mellénk álltak, és a zenés videónkon keresztül is otthonmaradásra biztatják az embereket. Minden tiszteletünk és hálánk azoké, akik áldozatot hoznak azért, hogy a legnagyobb show, a normális életünk folytatódhasson. Nekik ajánljuk ezt a filmet, bármilyen területen is állnak most helyt – emelte ki Révész Zsolt.