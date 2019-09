Van, amikor valahogy semmi se jó

Nekem se jó már semmi. Mondják is a családtagok, a kollégák közül néhányan, hogy borzalmas, elviselhetetlen öregember lesz belőlem. (Bár a feleségem szerint teljesen fölösleges jövő időt használni.) Lehet benne valami, mert már nekem is feltűnt, nem történik körülöttem olyan, ami tetszene, mindenhez van megjegyzésem, és azt már mondanom sem kell, mindent nagyon tudok, mert ahogy mondaná Szabó Szabolcs kolléga: „Nem úgy van az!” Az elmúlt két hónapban nem volt nap, hogy ne fanyalogtam volna a hőség miatt, vagyis, havas napokról, hetekről álmodoztam. Tegnap azután hosszú idő után újra fáztam – ezt is nehezen viseltem.