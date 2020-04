Újból gyorsan érkezett a segítség

A jó emberek korán kelnek. E sorok írója természetesen nem saját magára gondolt, hanem azon embertársaira, akik fontosnak érezték, hogy ha kell, újra segítsenek.

Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány elnöke, és Petrás Gábor, az alapítvány jótékonysági akció koordinátora márpedig ilyen emberek, akik maguk is vallják, kétszer ad, aki gyorsan ad.

Reszegi Imre, a Fejér Megyei Mentőszolgálat vezetője, vezető mentőtiszt pénteken korán reggel, még hét óra előtt vette át tőlük azokat az elektromos hűtőtáskákat, amelyek a Covid-19 járvány során levett minták szállításához szükségesek. Segítséget kértünk, és meg is kaptuk, mondta el lapunknak Reszegi Imre, akitől megtudhattuk azt is, hogy ezek a hűtőtáskák először a mintavételi csöveknek a beteg lakására, majd a víruslaborba történő szállításához elengedhetetlen eszközök.

Pribil Sándor elmondta, hogy természetesen sok ilyen táska van, amelyekbe nagyon sok minta elhelyezhető, de most szinte mindegyik „forgásban”, használatban volt. Éppen ezért gyorsan kellett bővíteni ezek darabszámát, egészen konkrétan a péntek reggeli szállításhoz kellettek ilyen újabb eszközök, amelyek beszerzése a mai helyzetben nem egyszerű. Ebben segített a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, egyébként már nem először. Épp egy hónapja három darab ózongenerátort (ami kiirtja a vírusokat, baktériumokat) ajándékoztak az életmentő kéklámpásoknak, hogy minden koronavírus-gyanús szállított beteg után ki tudják fertőtleníteni az esethez kivonult mentőautókat.