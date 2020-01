Tudatos, tervszerű a fejlesztés a Dunaújvárosi Egyetemen

Dr. András Istvánt, a Dunaújvárosi Egyetem rektorát kértük fel arra, hogy értékelje lapunknak a város felsőoktatási intézményének elmúlt egy évét.

A rektor értékelésében elmondta, hogy három fő elem határozta meg a Dunaújvárosi Egyetem elmúlt esztendejét. Ezek közül az egyik a kiemelkedően sikeres felvételi kampány, a másik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) felé kötelezően benyújtandó ötéves értékelés elkészítése, a harmadik pedig az atomerőművi képzésben és a Paks II projektben való aktív részvétel kérdésköre volt.

Összefüggések

Mint dr. András István elmondta az akkreditációra sokat kellett készülniük, hiszen ez alapján dől el, hogy hogyan halad tovább az egyetem a jövőben. A másik pedig az ipari kapcsolatok fejlesztése volt, fókuszban Paks II-vel. Ezeknek az összehangolásáról szólt az egyetem tavalyi éve, amely a rektor szavai szerint nagyon izgalmas munka volt. Az akkreditációról szólva hangsúlyozta, hogy az mindig önvizsgálattal kezdődik, egy önértékelést kell elkészíteni. Ez egy jó hetven oldalas anyag számokra alapozva: mi történt az egyetemen a MAB előző látogatása óta. Mint elmondta ez „kapóra is jött”, mert az egyetem életében van egy fejlesztési terv, amely 2016-tól az idei évig áthatotta a mindennapjaikat. Ez alapján írták a pályázataikat, ez alapján végezték a fejlesztéseiket. Ennek azonban idén vége lesz, így meg kell határozniuk, hogy milyen irányba képzelik el a Dunaújvárosi Egyetem jövőjét. Ezzel kapcsolatban, mint mondta összeállítottak egy tervet, egy víziót, az ipari szolgáltató egyetem vízióját. Ez azt jelenti, hogy az egyetem még inkább cégközeli lesz és még jobban koncentrál a paksi fejlesztésre.

Felvételi

Ezért is volt fontos az egyetem jövőbeli elképzeléseit illetően, hogy milyen eredménnyel zárul a 2019-es felvételi időszak. A rektor kiemelte, hogy országos viszonylatban is szinte egyedülállóan jó felvételi arányt produkáltak, hiszen az országos négyszázalékos növekedéshez képest húszszázalékos volt a helyi, ennyivel többen választották továbbtanulásuk helyszínéül a Dunaújvárosi Egyetemet. A szakmai beiskolázás is jól sikerült, hiszen az energetikai szakmérnök szakirányú továbbképzésükre kétszeres volt a túljelentkezés, itt szóbeli és írásbeli felvételi vizsgákkal kellett kiszűrniük a legjobbakat.

Beérik a korábban megkezdett munka

Mint mondta, beérni látszik az a munka, amelyet 2018-ban kezdek el az egyetemen a Paksi Kompetencia és Kutató Központ megalakításával. Ezzel ugyanis egy tudatos fejlesztés kezdődött meg az egyetemen, amelynek a tudományos munkán túl az egyik hozadéka volt, hogy Szocsiban a Rosz­atom nemzetközi szervezete, a Rusatom Nemzetközi Hálózat és a Dunaújvárosi Egyetem aláírhatott egy együttműködési szándéknyilatkozatot, amely alapot teremt a két fél együttműködéséhez a tudományos képzés területén. A tudatos fejlesztés, építkezés jele ebben az esetben abból is látszik, emelte ki a rektor, hogy a Rusatom kérte az egyetemet, hogy a következő állásbörzéiken biztosítson standot a cég számára. A fejlesztés következő lépése az volt, hogy tavaly decemberben az egyetem számlájára megérkezett az a másfél milliárd forintos fejlesztési támogatási összeg is, amelyet a roncsolásos és a roncsolásmentes laborok fejlesztésére és a hegesztőlaborok legprofibb szintre való emelésére valamint a szakmai előkészületek finanszírozására fordítanak majd.

A jövő alapjai

Az ipari szolgáltató egyetem víziójának megvalósításához, a tervszerű építkezés folytatásához az egyetemen belül létrehoztak egy szervezeti egységet, az ipari fejlesztési központot. Ez, mint azt a rektor elmondta, az ipari vállalatokkal való még szorosabb együttműködést hivatott szolgálni. Ennek a fejlődési iránynak a mentén keresik a pályázati lehetőségeket is a jövőben. De – mint mondta –nem kevésbé fontos számukra a külföldi diákok toborzására irányuló munka sem. Ebben régóta jól működik már az intézmény, minden évben van kétszáz külföldi hallgató, akiknek fele ösztöndíjas, fele költségtérítéses formában tanul nálunk.

A már elvégzett munkát a fentiek szellemében kívánják folytatni az idei évben is, zárta összegzését dr. András István, kiemelve, hogy ezek mellett minden olyan oktatási és kulturális programjukat is szeretnék tovább vinni, ami szervesen kapcsolódik az egyetem életéhez, és amelyeket a szívügyüknek tekintenek.