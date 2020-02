Több tonna port nem kötnek már meg a Vasmű úti platánok

Olvasói levelet kaptunk szerkesztőségünkbe, amely bizonyítja, hogy az embereket még mindig élénken érdekli a Vasmű úti platán-saga. A levél egy számunkra a közvetlen érintettség okán is fontost kérdést feszeget, lévén a szerkesztőség a Vasmű úton található. Utánajártunk az olvasói felvetésnek.

Olvasónk levelében egyebek mellett ezt olvashattuk: „A szállópor és a káros gázok, elsősorban a régi Vasmű út lakóinak fognak gondot okozni, de áttételesen az egész város meg fogja érezni. A Vasmű úti járdákon és a nyitott ablakokon fokozott lesz a porterhelés. /Az erre vonatkozó szakirodalmat lehet tanulmányozni./”

Egy fa értékéről a kivágott faanyag eladásból származó bevételi lehetőség jut legtöbbünk eszébe. Természetesen egy fa értéke ennél jóval nagyobb, ha a számításnál figyelembe vesszük az ökológiai és társadalmi szolgáltatásainak értékeit is. Jelenleg Magyarországon nincs központilag meghatározott faérték számítási módszer, így az alkalmazott módszer tükrében egy fa értéke akár nagyságrendekkel is eltérhet a különböző módszerek alapján – áll az Éghajlatvédelmi Szövetség tanulmányában. Az érték számításához ajánlottak is egy applikációt, amelynek segítségével azt is megtudhatjuk, hogy egy adott fa milyen ökológiai szolgáltatást nyújt. Ezt és a fák kivágása előtt készült, az önkormányzat által közzétett „jegyzőkönyvet” alapul véve a következő adatokat sikerült megismernünk a Vasmű úti platánok ilyetén „tudásával” kapcsolatban. Számításba vettük a korukat, méretüket, állapotukat és mivel eltérést mutattak, igazságos átlagot vontunk a számokból. Ezek alapján egy platánfa egy vegetációs időszakban több mint 170 kg szén-monoxidot volt képes megkötni, 191 kg oxigént termelt és 1300 kg port kötött meg. Egy fa kidőlt, hármat a katasztrófavédelem vágatott ki azonnali hatállyal balesetveszélyre hivatkozva.

Hatvanegy fa hely van a Vasmű úton, mi ötven fával számoltunk, amikor felszoroztuk a kapott értékeket, egyfelől könnyebb volt így számolni, másfelől belevettük azt is, hogy volt fa, aminek a lombkoronáját korábban visszavágták. Az ötven Vasmű úti platán 8500 kg szén-dioxidot és 65 000 kg port kötött meg, mindemellett 9550 kg oxigént termelt egy vegetációs ciklus alatt. Ezt, azaz ennek hiányát leginkább a Vasmű úti társasházakban élők érzik majd, arról nem is beszélve, hogy a fák árnyékot adtak sok esetben még a harmadik emeleten élőknek is. Ez is eltűnt. Az új, telepítendő fák – a „Sisi” ezüst hárs nyerte az önkormányzat által meghirdetett szavazást, amelyről külön cikkben írunk – ezeket a számokat egyelőre biztosan nem produkálják majd. Közeli értékeket lehet, de addig jó pár évnek el kell telnie. Árnyékot viszont a fajtajellegük miatt akkor sem tartanak majd olyan mértékben, ha már rendesen kifejlődtek.

A platánok forintos értékét is kiszámoltuk, állapotuk alapján két esetet vettünk alapul: rossz és átlagos egészségi állapot. Az ötven fára ezek alapján az applikáció a következő értékeket adta ki nekünk. Pusztuló állapot 84 millió forint, átlagos állapot 126 millió forint. Kivágva, tűzifaként nem érnek ennyit. Azt az „űrt” pedig, ami utánuk maradt nem lehet beárazni.