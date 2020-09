Szakmai workshop: minden, ami digitalizáció

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelye egy szakmai workshop keretein belül indította útjára a tanévet. Szeptembertől már szervezett formában látogatható az alkotóműhely.

A Digitális Közösségi Alkotóműhelyünk (Lajos király krt 31.) ünnepélyes megnyitója gyakorlatilag egy esztendővel ezelőtt volt, írja a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum honlapja. Az azóta eltelt időszakban több alkalommal is tudtunk műhelyfoglalkozásokat tartani, így nagyjából láthattuk, hogy mi az az irány, amit képviselni szeretnének. A szeptember 17-ei szakmai megbeszélésen a tapasztalatainkat összegeztük és a jövőbeli terveinket fogalmaztuk meg. Ráadásul nem csak magunknak. Segítségül hívtuk, de mondhatjuk, hogy bemutatkoztunk általános iskolai pedagógusoknak is. Merthogy, általános iskola és középiskola feladatai, felelősségei és tennivalói egy bizonyos időszakban összeérnek. Igen. Ez a pályaválasztás időszaka. Őszintén hiszünk benne, hogy a magunk részéről ehhez mi magunk, az alkotóműhely is tudunk hozzátenni.

A Digitális Közösségi Alkotóműhelyt az általános iskolás osztályok/csoportok keddi és csütörtöki napokon látogathatják. Weboldalunkon minden szükséges információt megtalálnak és időpontot is itt foglalhatnak.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum iskoláit, osztályait is nagy szeretettel várjuk. Őket a hétfő, szerda és a pénteki napokon.

Digitális Közösségi Alkotóműhely weboldal