Önmérséklet vagy a rendeleti szigor a megoldás – ez a kérdés!

Megszűnhet a hétvégi fűnyírás, flexszelés, zajongás és még sok minden más Mezőfalván, ha a készülőben lévő csendrendelettel kellene rendet rakni a faluban.

Mezőfalva képviselői, élükön a polgármesterrel egyelőre önmérsékletet kérnek a lakóktól. Aki teheti, inkább a hétköznapokra halassza a nagyobb zajjal járó munkáit, ezzel is kerülve a szomszédok esetleges rosszallását, vagy a békétlenséget. Nem mellesleg pedig biztosítva ezzel a pihenéshez való jogot faluhelyen is. Több csatornán is megszellőztetett információ szerint nagy nyomás nehezedett a mezőfalvi képviselőkre, mert sokan nehezményezték a hétvégi munkák által keltett zajongást, köztük olyan hanghatásokat, mint fűnyíró, láncfűrész, flex és egyéb gépek által keltett zaj. A témát a helyi internetes közösségi oldalon is megfuttatta néhány képviselő. A vélemények sokfélék, de többségében a „hangosak” a falu – város közti különbségre hivatkoznak, mint eltérő élettérre és a vele járó környezetre. A mezőfalvi példa mellett utánajártunk a környékbeli helyzetnek is.

Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere úgy véli: „A rendelettel mindenki csak veszítene. A probléma több dologból tevődik össze. Az emberek nagyobbik része vasárnap pihenni szeretne. Ez az ünnepnap, az úgynevezett vasárnap. A pihenés viszont nehezen képzelhető el, ha jönnek a munkát végzők a fűnyíróval vagy más eszközzel. Nagyon nehéz a feladat. Egyelőre arra kértük a lakosokat, próbáljanak a bevett szokásokon változtatni. Ha nem lesznek tekintettel a másikra, akkor a legvégső esetben rendelettel próbálhatjuk a problémát orvosolni. Most is kiemelném, szép szóval kellene célt érnünk és közösen! Természetesen azt sem szeretnénk, hogy a lakók egymást jelentsék fel, tehát ez sem jó irány. A rendelet bevezetésével viszont nagyon sokat veszítene a falu, mert a zaj nagyon sokféle lehet, sérülne a téli tüzelő begyűjtése, aprítása, az építkezés, és még számos dolog, hogy csak néhány példát említsünk. Ezért nyitottunk a falu felé az információval, és kértük a beszélgetést egymással. Nem lenne jó néhány ember miatt az egész település közösségét ellehetetleníteni, hiszen Mezőfalva falu a maga környezetével, szokásaival. Az emberek füvet nyírnak, gazdálkodnak, építkeznek, közlekednek, buliznak, csak közben jó lenne, ha odafigyeléssel lennénk egymásra.”

Vargáné Kaiser Katalin polgármester, Nagyvenyim: „Hasonló problémával küzdünk mi is, és folyamatban van egy közös gondolkodás a megoldás irányáról. Már tanulmányoztuk más települések rendeleteit, de a helyi megvalósításhoz még nagyon sok feltétel hiányzik. Ilyen például a közterület-felügyelet megléte. Komplexen szeretnénk vizsgálni, meghatározni az együttélés szabályait. Természetesen nálunk is a kérésen, az egymásra való odafigyelésen van a hangsúly. Erősen gondolkozunk, miként kezeljük a problémát.”

Várai Róbert, Baracs polgármestere azt mondja: „Nálunk az értelmes polgárokra van bízva a kérdés, és az ő belátásukra. Nagyjából betartják, hogy vasárnap nem végeznek nagyobb zajjal járó tevékenységet. Szombaton is leginkább csak délelőtt jellemző. Rendeletünk nekünk sincs. Szerencsére csak ritkán adódik ebből gond és az is csak lokális. Megítélésünk szerint betarthatatlan lenne a rendelet. Érdekes helyzetet teremt majd a januártól bevezetni kívánt kerti hulladéktüzelési tilalom és annak betartatása is. Már most sokan berzenkednek ellene.