Megyei fejlesztési források, éves beszámolók

Fejlesztési forrásokról döntöttek, valamint a rendőrség és a katasztrófavédelem előző évi munkásságáról szóló beszámolókról is határoztak a Fejér Megyei Közgyűlés legutóbbi ülésén, amelyet a székesfehérvári megyeházán tartottak.

A megyei testület honlapján számoltak be arról, hogy múlt héten ülést tartott a Fe­jér Megyei Közgyűlés. Dr. Molnár Krisztián, a testület elnöke a fontosabb napirendi pontok közül kiemelte a költségvetés módosítását, annak apropóján, hogy sikerrel pályáztak a Mór–Bodajk kerékpár- és zarándokút fejlesztésére, a tervezési, engedélyezési eljárások után várhatóan a következő év első felében kezdődhet a beruházás.

Félmillió forint támogatás biztosításáról is döntött a közgyűlés a Gilice Erdei Iskola Alapítvány számára, amely a megye iskolásainak mutatja be a természeti értékeket a Pákozd-Sukorói Arborétumban.

Dr. Molnár Krisztián arról is beszámolt, hogy alapító tagként csatlakoznak a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácshoz: olyan fejlesztést kívánnak véghezvinni, amely a megye déli térségeinek felzárkóztatását célozza. A képviselők előtt szerepelt egy olyan napirend is, amelyben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fejlesztési irányvonalait, alapelveit határozták meg.

A közgyűlésen dr. Varga Péter megyei rendőr-főkapitány és Magosi Lajos, a megyei katasztrófavédelem igazgatója beszámolt a rendvédelmi szervek tavalyi évi munkájáról. A testület mind a kapitányság, mind a katasztrófavédelem részéről kiválóra értékelte a beszámolót és az együttműködést. Zárt ülésen szó volt további fejlesztési források támogatói határozatáról (TOP-os fejlesztési program), amely négy megyei települést érint.

A közgyűlés két ülése közötti időben történt fontosabb eseményekről, fejleményekről szóló elnöki beszámoló is napirenden volt, ebben szerepelt a többi között az, hogy dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztossal egyeztetett a megye fejlesztéseiről, tárgyalt Jobb Gyulával, Kulcs település polgármesterével a települést érintő fejlesztési kérdésekről, valamint Adonyban helyszíni egyeztetést tartott fejlesztési elképzelésekről Ronyecz Péter polgármesterrel.