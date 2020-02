Megszűnik a mezei őrszolgálat Pusztaszabolcson

Szerdai ülésén a város képviselő-testületének Ifjúsági és Humán Bizottsága a mezei őrszolgálat megszüntetésére tett javaslatot elfogadta.

A javaslat így február 26-án, szerdán, a képviselő-testület havi rendes ülése elé kerül, ahol – a testületi erőviszonyok ismeretében – minden bizonnyal megszavazzák, írja a feol.hu. Megemlítendő, hogy az őrszolgálat megszüntetésével munkahely nem kerül veszélybe, ugyanis – mint Simonné Zsuffa Erzsébet polgármestertől megtudtuk – az októberi helyhatósági választásokon született eredmények után, Csányi Kálmán előző polgármester távozásával a mezőőri szolgálat tagjai is elhagyták őrhelyüket. Így 2019 végéig, amíg az önkormányzatot szerződés kötötte a feladat ellátásához, az új vezetés megbízásos jogviszonyban töltötte be a megürült helyeket.

A szolgálat létrehozásáról a város még 2014. március 28-án alkotott rendeletet, és mint arról korábban a hírlap hasábjain is beszámoltunk: a mezőőrség fennállása alatt a terménytolvajok és illegális hulladéklerakók ellen sikerrel lépett fel. Eközben intézkedéseit esetenként éles kritika is érte, elsősorban a feltételezett jogsértők elleni fellépések túlzottnak vélt szigora miatt.

Simonné Zsuffa Erzsébet elmondta, a szolgálat, fennállása alatt mintegy 10 millió forintjába került a településnek úgy, hogy annak a vonatkozó jogszabályok szerint önjárónak kellett volna lennie. A gazdák a költségek fedezésére kezdettől, havonta és hektáronként 930 forinttal járultak hozzá. 2019 végén az új vezetés kezdeményezte e díj megduplázását, hogy valóban a szolgáltatás hasznát élvezők fedezzék a mezei őrszolgálat teljes költségét. Erre első körben, főként a nagyobb földtulajdonnal rendelkezők aktivitása nyomán, az érintettek késznek is mutatkoztak, 2020 elején azonban képviselőik már azzal keresték meg a város vezetését, hogy a járulékemeléstől inkább eltekintenének. Ezzel a szolgálat jövőbeni működése ellehetetlenült.