Íme a szeptember hónap nyertesei

Lezárult a Hónap fogása versenyünk szeptemberi fordulója, mely során a helyi horgászok értékes nyereményekkel gazdagodhattak.

Legújabb versenyünkön a megye horgászaitól vártunk fotókat és sztorikat, értékes nyereményekért, hiszen tudjuk, a nagy fogásokat megosztani, az egyik legjobb közösségi időtöltés! Ezúttal azokat a horgászokat jutalmaztuk, akik a legtöbb szavazatot gyűjtötték.

Ezúton is gratulálunk!

1. helyezett: Mészáros János, nyereménye egy 5000 forint értékű etető-anyag ajándékcsomag a Tímár Mix jóvoltából, valamint egy 10 literes Quechua hűtőtáska.

2. helyezett: Szendrei Gábor, nyereménye egy 5000 forint értékű etetőanyag-ajándékcsomaggal a Tímár Mix jóvoltából.

3. helyezett: Bolega Balázs, nyereménye egy 5000 forint értékű etetőanyag-ajándékcsomaggal a Tímár Mix jóvoltából.

A játéknak pedig messze nincs vége, hiszen októberben is keressük a legszebb, legnagyobb, vagy épp legritkább fogásokat, és a hozzájuk tartozó horgásztörténeteket. Amennyiben Ön is kedvet kapott, hogy a Dunaújvárosi Hírlap és a duol.hu oldalain büszkélkedjen eredményével, jelentkezzen az október 8-án induló harmadik fordulóra, hiszen ezúttal is értékes nyeremények várják újdonsült gazdáikat! Görbüljön!