Hasznos tanácsok

A jelenlegi koronavírus-járvány hozta extrém helyzetben is érvényesek a Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található előírások: ha valakinek súlyos okból lehetetlen az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal, a Szentírás olvasásával, zsolozsmázással vagy más imával, egyénileg vagy a családban – áll a Katolikus Püspöki Kar ajánlásában. Sokkal inkább megfontolandó ez még az ateisták számára is, mint hogy egymást ütlegeljük egy csomag WC-papírral egy bevásárlóközpont közepén, ahogyan arra sajnos volt példa, még ha nem is hazánkban történt az eset.

