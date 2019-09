Hadtörténeti maketteket láthatnak

Megnyílt a Hadtörténeti makettkiállítás Perkátán.

A nemzetközileg elismert hadtörténeti makettgyűjtemény egy részét állították ki a Győry-kastélyban. Helyi vonatkozású eseményeket is igyekeztek szemléltetni a tárlat berendezése során.

Színvonalas tárlat nyitotta meg kapuit Perkátán 2019. szeptember 7-én 11 órakor, Perkáta Nagyközség Önkormányzata díszközgyűlésének zárásaként. Az eseményen elsőként Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ (ÁMK) igazgatója mutatta be a kiállítást, s ismertette annak felépítését a vendégekkel. Bogó Anikó elmondta azt is, hogy a kiállításon dr. Pavlicsek István nyugalmazott magfizikus több évtized alatt készített, értékes gyűjteményét mutatják be, s hogy a jelentős számú, nemzetközileg elismert gyűjtemény egy részét tárják a látogatók elé a Győry-kastély termében.

A Perkátai ÁMK igazgatója hozzáfűzte még azt is, hogy az alapvető céljuk a tárlat berendezésénél az volt, hogy a hadtörténet iránt érdeklődők egy szakmailag megfelelő színvonalú kiállítást láthassanak, de a tárlat a laikusok számára is élvezhető legyen.

– A kiállítás rendezésekor igyekeztünk perkátai vonatkozású hadtörténeti eseményeket bemutatni, kiállítani olyan emlékeket, amelyeknek bizonyíthatóan köze van településünkhöz – mondta beszédében Bogó Anikó, aki hozzátette: – Történészként bízom benne, hogy az unikális gyűjtemény bemutatását sikerült úgy megvalósítani, hogy a delectat et docet elve érvényesül és megtaláltuk az egyensúlyt, hogy a laikus érdeklődők és a hadtörténet ismerői, kedvelői is megfelelőnek találják majd a tárlatot.

Ezt követően átadta a szót dr. Pavlicsek Istvánnak, a gyűjtemény alkotójának és tulajdonosának. A 94 éves nyugalmazott magfizikus beszédében hangsúlyozta, hogy a XX. századi haditechnika robbanásszerű fejlődésen ment keresztül.

Mosolyogva ismerte be, hogy egy nagyon nehéz szakmát választott magának annak idején, amelynek útján 16 éves korában, Perkátáról, édesapja műhelyéből indult útnak, s amely állandó gondolkodást igényelt egész életében. A makettek elkészítése a kikapcsolódásban segített számára, továbbá őt magát is szenvedélyesen érdekelte a hadtörténet. Beszéde végeztével megköszönte a településnek, hogy a kiállításnak otthont ad, majd mindenkit meginvitált annak megtekintésére.

A hadtörténeti makett kiállítás 2019. október 23-áig lesz megtekinthető a Győry-kastély épületében.