A tenyerén hordozta a teremtő, a sors, a szerencse – ki hogyan nevezi – a hétvégi termelői vásárt. Már azért is, hogy a város befogadta és méltó helyszínt adott neki, és még a szikrázó napsütés is kedvet teremtett a nézelődésre, a vásárlásra. Éltek is a lehetőséggel szép számmal, fogyott a munkás kezekkel megteremtett áru bőséggel. Nekem valahogy az a vicces kocsmai megállító tábla jutott eszembe, amely imigyen próbálta becsalogatni az arra járókat: „Ha nem térsz be, ketten halunk meg! Én éhen, te szomjan.” Igazi winwin helyzet! Ahogy most, ez a vásár is. Hozzájutottunk egy csomó minőségi áruhoz, a termelők meg a túlélés esélyéhez.