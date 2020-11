„Egy társasági összejövetelen én vagyok az a fura madár”

A pandémia miatt számos ponton módosult a Petőfi Sándor utcai központtal működő helyi MRE Drog­ambulancia idei évre tervezett programja. Az intézmény vezetőjével, Centgraf Károllyal az utóbbi hónapok kihívásairól, a jelenlegi feladatokról és a november 1-jével indult Száraz november akcióról is beszélgettünk.

– A tavaszi lezárásokat követően részben újra kellett indítani a szolgáltatásainkat. Az online térben a szakembereink természetesen foglalkoztak a klienseinkkel, ám a karanténhelyzet a mi munkánkat is megnehezítette. Azon akciókat, amelyeket még az év elején elterveztünk, sajnos módosítanunk kellett. Ahol lehetett, ott alkalmazkodtunk az adott körülményekhez. Még a most tapasztalható második hullám előtt felvettük a kapcsolatot a társszervezetekkel és a környékbeli polgármesterekkel. Mindezeknek köszönhetően elindult számos együttműködés, így több prevenciós rendezvényünk is volt a szomszédos településeken. Sajnos a pandémia újabb hulláma a mi terveinket is átírta. Terveink között szerepelt például egy nyílt nap, sajnos ezt is el kellett halasztanunk. Nekünk is alkalmazkodni kell ehhez az új helyzethez. A kliensek, tehát akikkel foglalkozunk, hamar visszatértek, az online térben is megmaradtak. Az alapműködésünket lehet üzemeltetni, a járványhelyzet leginkább a fejlődésünket, a továbblépést akadályozza – fogalmazott lapunknak Centgráf Károly, a Petőfi utcai központtal működő MRE Drogambulancia vezetője, akit a járványhelyzet hatásairól is kérdeztünk.

– A szenvedélybetegség egyfajta szociális, társadalmi izolációval is együtt jár. A közös cél, hogy a felépülésben lévő személy pozitív, józan kapcsolatokat építsen. A karantén egyértelműen szűkíti ezen lehetőségeket. A bezártság felerősítheti a régi, megszokott megoldási reflexeket: ha unatkozom, ha magányos vagyok, akkor valamilyen szerhez nyúlok. A munkatársaimmal azon dolgoztunk, hogy e tendenciákat megállítsuk. Támogattuk, erősítettük őket a felépülés folyamatában.

– November másodikán beszélgetünk, már tart a „Száraz november” címmel futó, 2016-ban indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy a csatlakozók egy hónapon át ne fo­gyasszanak alkoholt.

– A Száraz november üzenetét hangsúlyoznám. Azaz, szabadok vagyunk arra is, hogy ne igyunk, és ezt üzenjük a társadalom felé is. A függőségek tekintetében az egyik legnagyobb problémát pont az alkohol jelenti. Szinte bárki számára elérhető, legális kemény drog, sőt a társadalmi megítélése is egészen más. Egy saját példát említenék. Egy társasági összejövetelen én vagyok az a fura madár, aki nem iszik. Nyilván, nem az egy pohár sörrel vagy borral van a baj, hanem ha az alkoholt valaki megoldásként használja a mindennapok során, egyfajta stresszkezelési módszerré válik sokaknál. Az alkoholfogyasztásnál van egy csapda is. Amíg a drogfüggő pontosan érzékeli, hogy a társadalom peremére szorult, addig az alkoholista védekezhet azzal, hogy „mindenki iszik”, csak én egy kicsit többet. Ez a fajta a különbség nehezíti a belátást, a szembenézést. Szóval, mindenkinek ajánlom, hogy a Száraz november keretében erre a hónapra tegye le a poharat, fontos belátások születhetnek ebből. Hiszen alkohol nélkül is lehet élni.

– Milyen tervekkel készülnek az év utolsó két hónapjára?

– A túlélésre játszunk! Komolyra fordítva a szót, arra törekszünk, hogy az adott keretek között a legjobban végezzük az általunk felvállalt dolgokat. Most úgy tűnik, hogy a kliensmunka folytatódhat. A konzultációs lehetőségeinket szeretnénk megtartani és fejleszteni, hiszen ezekre láthatóan nagy szükség mutatkozik. A bentlakásos részen érvényben vannak a törvényi előírások, azokat betartjuk. Akik külső helyen dolgoznak, azokat egy helyre költöztettük. Nagyon örülnék, mindenekelőtt a klienseink szempontjából, ha elkerülnék a teljes lezárást. A társintézményeinkkel – református drogmisszió különböző intézményei – szokott lenni egy adventi vacsora, közel hatvan fővel, ez most sajnos elmarad. A terveink szerint itt helyben tartunk majd egy kis karácsonyi ünnepséget, természetesen az aktuális szabályok betartásával. Jótékonysági akciót is szervezünk. E kezdeményezéshez a fenntartó intézményünk is hozzájárult. Az akció kedvezményezettje pedig a mezőfalvi gyermekotthon lesz.