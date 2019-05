Az Eta néni kemény életéből áradó érzés

Soós Jánosné Eta néni kilencvenesztendős lett: sok nagy tisztelője köszöntötte fel tegnap az idősek otthonában!

Egy újabb városépítőt köszöntött fel a városi önkormányzat nevében Gombos István alpolgármester a Duna sori idősek otthonában: Eta néni nagyon komoly mértékben hozzájárult a város fizikai értelemben vett felépüléséhez! Azért hangsúlyozom a fizikai értelmet, mert a látszólag (és a valóságban is) törékeny, vékony csontú Soós Jánosné segédmunkásként dolgozott az építőknél, mielőtt (ugyancsak fizikai munkásként) brigádvezető lett a vasműben, ahonnan a vasúthoz került, ha hiszik, ha nem, kétkezi munkára… Ami persze nem ismeretlen dolog az ő családjában.

Hatan voltak testvérek, s például a húgából is kőműves lett, de a mezőgazdasági munkával is régi, meghitt ismeretségben volt a család. Eta néni édesapja halála után megjárta a nevelőintézetet, nevelőszülőknél is élt, apácák nevelték, amíg 1950-ben az épül(ni kezd)ő városba költözött. Ahol megismerkedett első férjével, szült egy lányt, akit nagyrészt egyedül nevelt fel – de emellett is talált időt rengeteg társadalmi (ma úgy mondanánk: önkéntes) munkára. Egy unokája és egy dédunokája született. Sokáig a Batsányi úti gondozási központ épületében lakott, ahol minden közösségi rendezvényen részt vett, sőt, elmaradhatatlan műsorszám volt versmondása. Gyakran saját verseit szavalta. Ahogyan tegnap, születésnapi ünnepségén is. Gyenge, helyenként elcsukló hangon kimondott verssorai mégis meghökkentő erővel hatottak az egybegyűltekre.