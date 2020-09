Angela Merkel keresztbe húzta a számításomat

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.09.18. – 192. nap

Reggel fel szerettem volna venni egy múzeumi videót, de Angela Merkel keresztbehúzta a számításomat; délelőtt a milánói múzeumokat látogatta, ezért több helyet lezártak.

A 2015-ös Expó után Milánó egyre csak nőtt, és drágult. Az elmúlt években szinte lehetetlenné vált 1000 euró alatt albérletet találni a városban, így nemcsak a diákok, akiket legtöbbször szüleik támogatnak, hanem a 35 év alatti dolgozók is nehéz helyzetbe kerültek. Sokan lakás vagy szoba megosztásra kényszerültek, csak hogy ne kerüljenek messzire az egyetemtől, vagy a munkahelyüktől. A belváros túl drága lett, az ebédszünetben egy saláta, kólával és kávéval átlagosan 20 euróba kerül. Milánó az elmúlt években egyre modernebb lett, és az élet nemzetközivé vált; naponta hárommillióan is megfordultak az utcákon, és ennek hatására az alacsony és közepes keresettel rendelkezők megindultak a periféria felé, hogy helyüket átadhassák az egy-két napra érkező, költekezni vágyó turistáknak.

A Covid mindent megváltoztatott. Az egyetemisták online fognak tanulni továbbra is, az irodai dolgozók legtöbbje pedig otthonról dolgozik, ezért 79,5%-uk még a lock down alatt felmondta az albérletet, és visszaköltözött a szüleihez.

Az elmúlt évekhez képest idén szeptemberben 290%-kal emelkedett a kiadó lakások száma, ami azt jelenti hogy megközelítőleg 12000 lakás kiadatlanul vár a bérlőkre.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 42457. Az elmúlt huszonnégy órában 1907 az új fertőzött, közülük 281 (14,7%) Lombardia régióban van.

2387-en (+39 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 208 (-4) beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 39562-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 216807-en gyógyultak, közülük ma 859-en.

Az elhalálozottak száma 35668, közülük a mai napon 10-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 294932.

A fertözöttek száma 0,7%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 99839 teszt alapján 1907 pozitívat azonosítottak, tegnap 101773 teszt elvégzésével 1585-öt, tegnap előtt pedig 100607 teszttel 1452-t.

A heti statisztika szerint a fertőzöttek átlagéletkora ismét emelkedik: jelenleg 41 év, és a fertőzöttek 35%-a 50 év feletti. Az átlagéletkor emelkedésének oka a családon belüli fertőzés, jobban kell óvnunk idősebb, és a gyengébb szervezetű családtagjainkat.

Lombardia régióban 10 új teszt-pontot alakítottak ki, ahol az iskola vagy a háziorvos kérésére ingyen tesztelik a fertőzés-gyanús diákokat.

Kacziba Andi