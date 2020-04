A kistelepülésen is nagy a feladat

Ezt csakis felkészülten, elszántan és segíteni akarással lehet eredményesen végezni. Mivel a gondozottak szívesen várják őket, egészen biztos, hogy jelesre vizsgáznak a napi munkájukban.

Az önfeláldozó munkájukat Gerendai Zsuzsanna, a település házi gondozóinak a csoportvezetője így foglalta össze.

– Ezt a munkát öten végezzük, hárman főállásban tesszük a dolgunkat, kettőnknek szociális asszisztens, a harmadik társunknak szociális gondozói végzettsége van. Nagyon örülök, hogy két közfoglalkoztatott is segít nekünk. Sok idős embert kell ellátnunk, az utóbbiak a feladatok közül a szociális segítést végzik, például a vasalást és a takarítást. Mi hárman főképp a személyi gondozást, etetést, öltöztetést és a személyi higiéné biztosításáról gondoskodunk – mondta el Gerendai Zsuzsanna. Majd folytatta: – Most egy nehéz időszakot élünk meg valamennyien. Mi, a gondozók, de az ellátottjainkon is érződik már ez a hangulat. Ezt a fokozódó óvatosságban is le tudjuk mérni, hiszen az idősek közül sokan nem szívesen mennek az utcára. Egyre többen kérik a segítségünket a bevásárlásnál, vagy a gyógyszerek kiváltásánál.

– Örülök, hogy eddig minden ehhez hasonló kérésüket tudtuk teljesíteni. Jelenleg körülbelül harmincöt emberre figyelünk. A mi településünkön a házi gondozás ingyenes. Ebben az időszakban a szociális étkeztetés kiszállításáért sem kell fizetni. A mostani beszállítónk időben érkezik, ezért az ebédet valóban a déli órákban tudjuk házhoz szállítani. Bizalmi állásban vagyunk. Most a gondozottjaink bizalmáról beszélek – hangsúlyozta mosolyogva a daruszentmiklósi házi gondozók csoportvezetője. – Számukra érthetően nagyon fontos, hogy régóta ismerjenek bennünket, lehetőleg gyerekkoruk óta a falubelijük legyen, aki benyit hozzájuk. Természetesen nagy türelemmel fordulunk feléjük, hogy megőrizhessük a jó kapcsolatunkat. Én személy szerint nem félek ebben a mostani járványhelyzetben. Ennek ellenére maszkban, kesztyűben dolgozok, itt és otthon is gyakran mosok kezet, és minden elérhető bútort vagy eszközt sűrűn fertőtlenítek. Az idősebbek egy kicsit meglepődtek, amikor először mentünk hozzájuk a maszkban, de hamar megértették, hogy ez az ő védelmükben történik, így aztán mára már természetessé vált a számukra. A lakosság mára már komolyan veszi ezt a fenyegetést, és egyre kevesebben sétálnak az utcákon. Reméljük, hogy minél hamarabb túl leszünk ezen a szörnyűségen – zárta gondolatait Gerendai Zsuzsanna.