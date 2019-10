A jövő kihívásaira a mában keresnek megoldásokat

Ismét nagyon fontos állomáshoz érkezett a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum. Egy pályázat keretein belül alakították ki a digitális közösségi alkotóműhelyt a Lajos király körúton, amit tegnap ünnepélyes keretek között avattak fel.

A digitális közösségi alkotóműhely egy olyan oktatási tér, nyitott műhely, ahol projektalapú, saját motivációból eredő kísérletezéssel a digitalizáció, a robotika mellett kipróbálhatók hagyományos szakmák is, egyebek közt a könnyűipar és a faipar. Ez a digitális kézművesség műhelye, egyfajta közösségi „csináld magad” barkácsolást jelent – olyat, amelyben nagy szerepet kap az elektronika, a robotika, a 3D-s nyomtatás vagy a CNC-technológiák (számítógép-vezérelt szerszámgépek) alkalmazása. A hagyományos és modern megmunkáló eszközök, valamint a digitális technológiák ötvözését jelenti.

Az 550 millió forintos, a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztését megcélzó pályázat részeként létrehozott bázis avató ünnepségén részt vett Kucsák László, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke, dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térségének ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere, Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója, Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója és Piros Mariann, a DSZC kancellárja, valamint az általános és középiskolák igazgatói.

Elsőként Kucsák László szólt a megjelentekhez. Mint mondta, az Ipar 4.0 idejét éljük, napi szinten jelen van életünkben a digitalizáció, és nagyon fontos, hogy erre megfelelő válaszokat tudjunk adni az oktatásban és a szakképzésben is. Az ilyen helyek, mint amit most avatunk, ezt a célt hivatottak szolgálni, hogy testközelben tegye lehetővé a fiataloknak, hogy megismerjék ezeket a technológiákat. Ahol eddig átadtak hasonló közösségi helyeket, ott nagyon jók a tapasztalatok – jelentette ki. Végül megköszönte a polgármester és dr. Galambos Dénes támogatását, minden közreműködőét, aki lehetővé tette, hogy a helyi szakképzésben egy új fejezet nyílhasson.

„Csak az tudja, hogy hová jutottunk, aki azt is tudja, hogy honnan indultunk” – ezzel a gondolattal kezdte beszédét Cserna Gábor polgármester. Mint mondta, az oktatás ügye neki különösen szívügye, és büszke az itt végzett szakemberek sikerére. Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a szakképző iskolákkal, és a kamarának, illetve a DSZC-nek köszönhetően Dunaújvárosban piacképes szakmákat oktatnak magas szinten.

Pocsainé Varga Veronika szerint is a már most digitálisan olvasó generációt digitális írástudóvá kell tenni, hogy helytálljanak ebben az új, kihívásokkal teli világban, hogy tudják alakítani a jövőjüket, ami a mi jövőnk is. Mindemellett az oktatásnak is fel kell készülnie a jövőre. A város teljes oktatási palettáját lefedő együttműködést ajánlott az intézményeknek, beleértve az egyetemet is.

Egy aprócska robot táncműsora után átvágták a nemzeti színű szalagot, amit stílszerűen az ikonikus robot, R2D2 hozott az avatóknak.

Dr. Galambos Dénes a megnyitó utáni pohárköszöntőjében elmondta, hogy a mai világban döntő, hogy viszonylag gyorsan kell jó szakembereket képezni. Együtt szeretnék felépíteni azt az oktatási rendszert, ami versenyképessé teszi a várost a felmerülő igények kiszolgálásával, mint például Paks II egyik oktatási bázisának kialakításával, ahol felkészítik a jövő szakembereit a rájuk váró feladatokra.