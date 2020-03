A bölcsődék, óvodák is zárva vannak már

Jelentős próbatétel elé állítja a koronavírus-járvány a gyermekes szülőket. Óvják a vírustól a családjukat, és mától már az óvodások, bölcsődések otthoni felügyeletét is meg kell oldaniuk. Zárva lesznek a gyermek­intézmények is.

A mai naptól már a bölcsődék, óvodák zárva tartanak. A szülőknek tegnap még volt lehetőségük a munkahelyükön és a bölcsődékben, óvodákban is egyeztetni a helyzetről. Ügyeletet tart a Zengő-Bongó Bölcsőde, valamint a Bóbita és az Aprók Háza óvoda. Az ügyeletes intézmények csak azokat a gyermekeket fogadják, akiknek szülei büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak arról, hogy a gyermek nem járt külföldön és nem beteg.

A dunaújvárosi önkormányzat legfrissebb, tegnapi tájékoztatása szerint összesen körülbelül 50 gyermeknek kértek ügyeleti ellátást a szülők. Az intézmények részére szájmaszkot és hőmérőt biztosít az önkormányzat. A közleményben nyomatékosítják a városvezetők, hogy a jelen helyzetben a gyermekek otthon vannak a legnagyobb biztonságban, így kérik a szülőket, hogy lehetőségeik szerint, saját és gyermekük egészsége érdekében tartsák otthon a kicsiket, illetve azokra ne a nagyszülők vigyázzanak. Mert az, hogy milyen mértékben érinti majd városunkat a járvány, az az itt élőkön is múlik.

Az óvodákban a 2020. március 24–25–26-ra meghirdetett ismerkedési napok elmaradnak.

A gyermekek étkeztetését a zárva tartás alatt is biztosítják. Ennek módjáról Dunaújvárosban is az intézmények adnak tájékoztatást. Az étkezés lemondása a szokott módon lehetséges.

A játszóterek is zárva vannak hétfő óta. Nem mindegyik játszótér van bekerítve, a lezárás nem megoldható. De nyomatékosan kérik a szülőket, hogy az otthon lévő óvodás, böcsődés gyermekeket ne vigyék le a nyitott játszóterekre, illetve olyan helyekre, ahol találkozhatnak egymással, és elkaphatják a felnőttektől, vagy egymástól a betegséget.

Az egyetem előadói már múlt hét közepe óta, az általános és középiskolák osztálytermei pedig hétfő óta üresen konganak. A kormány péntek este úgy döntött, hogy távoktatás formájában biztosítja a közoktatást. A tantestületek mindent megtesznek, hogy eleget tegyenek az új feladatnak és folyamatosan tájékoztatják a szülőket.