A földvári ipari baleset okáról a vizsgálat lezárulta után lehet felelősen nyilatkozni

A múlt pénteki dunaföldvári ipari baleset egyik tanulsága volt a közösségi média használatának előnye, hiszen a polgármester azon keresztül egyből tájékoztatni tudta az embereket a tényekről. Azonban annak veszélye is kiderült, hiszen sokan nem valós, téves, vagy félinformációkat osztottak meg, amivel félelmet kelthettek másokban. Horváth Zsolt éppen ezért óva intett a találgatásoktól is, a hatóságok vizsgálata alapján derül majd ki, pontosan mi történt.

Az eseményhez a mentőszolgálat és a rendőrség mellett a katasztrófavédelem is nagy erőkkel vonult ki, köztük a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (DÖTE). Csányi Imre parancsnok kérdésünkre elmondta, ők az első, pénteki napon vettek részt a beavatkozásban, a további műveletekben már nem volt rájuk szükség.

Manapság már a közösségi médiában mennek „szájról szájra” a hírek

– Azt gondolom, ez egy olyan esemény volt, ami leginkább a beavatkozó hatóságok létszáma és ereje miatt, nagyon különleges és emlékezetes lesz a számunkra is. Munkámból adódóan figyelem a híreket, az eseményeket, de nem nagyon emlékszem olyan esetre, ahová számos mentőautó mellett négy mentőhelikoptert is riasztottak, még tömeges baleset esetén sem. Azonban tudni kell, van egy protokoll, ami meghatározza, milyen erőket kell útnak indítani, például jelen esetben, amikor tömeges mérgezésről volt szó. Nyilván, az emberek ezt látva gondolhatták azt, hogy nagyon nagy baj van, de szerencsére jóval kisebb baleset történt!

Talán az említett nagy hatósági jelenlét miatt is, Dunaföldvár teljesen felbolydult, de még a környező települések közül is több. Sajnos nem egy esetben féligazságok, vagy éppen rémhírek láttak napvilágot a közösségi médiában, amivel egyesekben pánikot is okozhattak. Éppen ezért a DÖTE felhívást tette közzé a lakosság körében, hogy tartózkodjanak ezek terjesztésétől, és szintén ezért volt fontos Horváth Zsolt polgármester nagyon gyorsan közzétett videóüzenete, amiben igyekezett megnyugtatni a lakosságot, hogy a város és az ott élők semmiféle veszélyben nincsenek, amit a folyamatos hatósági mérések is alátámasztottak.

Horváth Zsolt a Dunaföldvár TV rendkívüli adásában kiemelte, az eseményeket kicsit úgy torzította az emberek egy része a közösségi médiában és adta tovább „szájról szájra”, hogy a végére az eredeti hírnek csekély valóságalapja maradt.

– Az elején még robbanásról beszéltek, ami eleve nem volt igaz. Aki először terjesztette, vagy mondta, az is, mint egy mesehős, valakitől hallhatta. Aki meg az egészet elindította, nem tudta fizikálisan megmondani, mit is nevezünk robbanásnak, ez a legnagyobb probléma. Lehetséges, hogy nem úgy gondolta, de másként nem sikerült megfogalmaznia. Ez egyértelműen klórgáz-szivárgás volt. Innen eredeztethető az esetleges félelem a lakosság részéről, ezért is tettem közzé a videóüzenetet a Facebookon. Amit elmondok az önkormányzat hivatalos csatornáján, annak biztos és hivatalos forrás az alapja, nem feltételezések, mendemondák – mondta, hozzátéve, nem jó és szabad félelmet kelteni féligazságokkal másokban, vagy rémhírt terjeszteni. Mindig és mindenki az önkormányzat felületein tájékozódjon, ott egy ilyen eseménynél, amint biztos információja van a polgármesternek, azonnal tájékoztatja a lakosságot.

Amit tudni lehet

A Pannonia Bio Zrt. etanolüzemében egy 6 köbméteres tartályban tárolt 4500 liter hipóhoz eddig tisztázatlan okból 400 liter salétromsav keveredett, aminek következtében klórgáz szabadult fel. 13-an súlyos, 15-en könnyű mérgezést szenvedtek, a szivárgás megszüntetését, a tartály átfejtését szombat estére fejezték be.

Horváth Zsolt hangsúlyozta, az esetet kiemelt ipari balesetnek minősítették, ami a legmagasabb fokozatú riasztást jelentette, ugyanis a Pannonia Bio piros besorolású üzem, ezért az ehhez szükséges előírások alapján jártak el a hatóságok, nagyon helyesen. Ezért érkeztek a mentőhelikopterek, és ekkora erőkkel a mentőautók, a tűzoltósági egységek.

– A felszabadult klórgáz, ahogyan haladtunk előre az időben, egyre kisebb koncentrációjú lett, a másik, hogy az uralkodó szél nyugati volt, így a sziget felé, lakatlan terület irányába fújt. Azaz a település fölé egészségre veszélyes mennyiség nem került. Ettől függetlenül, elővigyázatosságból reggel az oktatási intézmények és a Hunyadi parkban található idősek otthonának vezetőit arra utasítottam, az ablakokat zárják be, a gyerekeket, időseket ne engedjék ki az udvarra addig, amíg nem kapok teljesen megnyugtató jelentéseket, hogy minden félelmet eloszlathassunk. Ez délelőtt tíz órára meg is érkezett. A hatóságok, a Pannonia Bio saját csapata szakszerűen kezelték a nap során az eseményeket, amiért köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, kiemelten a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.

A polgármester megjegyezte, nagyon reméli, hogy a helyiekben, a környéken élőkben nem kelt félelmet a cégcsoport, hiszen veszélyes üzem már az is, ha beülünk az autónkba.

Közösen is értékelik az eseményeket

Horváth Zsolt polgármester arról is beszélt, hogy a hivatalos vizsgálat után neki, mint a védekezés helyi vezetőjének is élni kell a tanulságokkal. – A hírcsatornák igénybevétele, az, hogy miként juttatok el valós és közérthető információt helyben és a környéken, nagyon fontos. Különösen, ezt miként kommunikáljuk a nyilvánosság felé úgy, hogy mindenki megértse, mit kell tennie, továbbá mi a feladata. Ez az én számomra is tapasztalat ebből a napból. Majd le fogunk ülni a Pannonia Bio vezetésével, a katasztrófavédelemmel, az önkormányzat képviselőivel, hogy együtt is értékeljük az események láncolatát.

Arról pedig, hogy mi okozta a balesetet, nem szeretett volna találgatni, hiszen azt a vizsgálatok hivatottak kideríteni. – Ennek alapján derül ki, hogy mi idézte elő a balesetet, technikai hiba, esetleg emberi mulasztás, vagy a kettő együttese. Amikor lezárják az eljárást, arról tájékoztatást kapok, ami nagyon fontos. Azért, mert ha emberi tényező volt az ok, akkor a képzésbe be kell építeni azt, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő. Ha gépi, irányítástechnikai, illetve szoftveres probléma történt, akkor azt kell kijavítani. A múltamból adódóan sok esetben felkértek szakértőnek repülőgép-baleseteknél, ott is lépésről lépésre halad egy vizsgálat. Az esemény után az elemzéshez, az értékeléshez napok, hetek, hónapok is kellhetnek. Viszont az adott pillanatban, amikor dönteni kellett, lehet egy másodperc, vagy egy perc volt erre az emberi tényező esetében.