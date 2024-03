Az egyesület tizennégy versenyzője a februári versenyen nyolc arany-, tizenkét ezüst- és négy bronzéremmel zárt. Gurisatti Róbert edzővel a versenyről és az évkezdésről is beszélgettünk.

– Nagyon év eleji formát mutattunk, ráadásul három élmezőnybe tartozó versenyzőnk nem tudott indulni.

A nehézségeket figyelembe véve, azért nem olyan rossz eredmény, hogy csapatban negyedikként végzett a társaság.

– Az előttünk lévő alakulatot megfoghattuk volna pontszámban, ha nincs ennyi hiányzónk. Igazából a március 22-re kiírt olaszországi, lignanoi világkupára készülünk nagyobb erővel, de előtte most vasárnap megtartjuk hazai környezetben a II. Hibridlevél Kupát. Remélhetőleg ekkor már bővebb létszámmal tudunk rajtkőre állni. Annál is inkább, mivel mi rendezünk az idén bevezetett B kategóriát is, kimondottan a versenyengedély nélküli úszók számára. Ők olyan tömegsportszerűen úsznak, de járnak rendszeresen edzésre. Van több ilyen tagunk is, tehát ilyen módon tudunk több embert indítani.

Egyre kevesebb az olyan sportoló, aki igazán versenyszerűen úszik, ezzel is szeretnénk jobban népszerűsíteni ezt a sportágat.

– Talán az amatőrök közül itt ragadnak jó néhányan – magyarázta Gurisatti Róbert.

A kecskeméti eredményeket ezúttal is Tábori Erzsébet szülő segítségével foglaljuk össze.

A versenyen a béka, cápa, gyerek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt kategóriában indultak versenyzőink, búvárúszás, uszonyos gyorsúszás és uszonyos felszíni úszásnemben.

Aranyérmesek

Majsai Eliz (cápa) 4 arany, Papp Norina (ifjúsági) 2 arany, Németh Nóra (junior), mix junior váltó csapat: Gurisatti R., Nagy B., Csepecz Zs., Németh Nóra.

Ezüstérmesek

Csepecz Zsolt (junior) 2 ezüst, Németh Nóra (junior) 3 ezüst, Nagy Boróka (ifjúsági) 2 ezüst, Papp Norina (ifjúsági) 2 ezüst, Farkas Botond (felnőtt) 3 ezüst.

Bronzérmesek

Gurisatti Róbert (junior) 1 bronz, Csepecz Zsolt (junior) 1 bronz, Nagy Boróka (ifjúsági) 2 bronz.

A dobogóról lemaradtak, de pontszerző helyen végeztek: Borbé Csenge, Kulcsár Adél Alexa, Lovász Luca, Hetyei Imre Gábor, Rendes Linda Stella, Szabó Zsombor Antal, valamint Takler Tímea.

Az írás végén pedig tartsunk egy számszaki visszatekintést a 2023-as év eredményességére. A Búvársuli terméese uszonyos- és búvárúszásban összesen 253 érem volt. Ebből arany 57, ezüst 98, bronz 98.

Voltak versenyzők Olaszországban világkupán, Kairóban junior világbajnokságon, Gödöllőn felnőtt Európa-bajnokságon, ahol Farkas Botond aranyérmes lett. Tájékozódási búvárúszásban is sikeres év volt, hiszen három versenyző kijutott az Európa-bajnokságra, Liberecbe, ahol két arany- és három bronzérem született Tamás Dávid és Rendes Linda Stella jóvoltából.