Az már korábban ledőlt, hogy a dunaújvárosiak nem juthatnak tovább a csoportból, mivel az új lebonyolítási rend szerint onnan csak az első juthat a négyes döntőbe. Viszont egy nagy bravúrral és a másik meccs eredménye alapján elmozdulhattak volna az utolsó helyről.

A vendégek mellett a listavezető Sabadell szempontjából sem volt már tétje a meccsnek, de bizakodásra adhatott okot, hoy az eddigi fordulókban egyedül Gardáék tudták megszorongatni a címvédőt Dunaújvárosban, ahol csak kiélezett meccsen egy góllal nyertek a vendégek.

Sabadell – DFVE 18–12 (3–3, 6–2, 3–4, 6–3) Sabadell: Carrasco, Ester (kapusok), Van der Sloot 2, Ortiz R., Leiton, Jimenez, Casado 2, Giustini 1, Garcia 4, Ortiz M. 3, Jurado 2, Gonzalez 2, Forca 2. DFVE: Maczkó, Eikel (kapusok), Dobi 2, Garda 2, Jonkl 1, Mahieu 2, Sümegi, Horváth 2, Kardos D. 1, Kardos L., Somogyvári 1, Pál, Szabó 1.

Ezúttal az első etapban is remekül tartotta magát a dunaújvárosi csapat, sőt rendre a spanyoloknak kellett egyenlítenük. A folytatásban aztán két góllal fordított a Sabadell, ugyan Somogyvári egyre visszahozta övéit, de a címvédő percei következtek, újabb négy találatot rámoltak be a DFVE kapujába, közben Kardos D. tudott gólt lőni, 9–5.

Azonban nem adta fel a magyar gárda, a védekezés sokkal acélosabb lett, támadásban is eredményesebbek voltak a lányok, így ezt a negyedet megnyerve, 12–9-re zárkóztak fel. A záró etapban Szabó és Somogyvári is kipontozódott, ennek ellenére négy perccel a vége előtt még látótávolságon belül volt az Újváros a Sabadelltől, 14–11. Ekkor egy triplát hintve eldöntötte a meccset a címvédő, a sztárcsapat a csoportkörben ennyi gólt senkitől nem kapott, mint most.

A négyest hibátlan mérleggel a Sabadell nyerte, a második a görög Bettson lett kilenc ponttal, harmadik a francia Mulhoue öttel, utolsó néggyel a dunaújvárosi csapat. Ami a többi magyar indulót illeti: az FTC harmadik, az Eger negyedik lett négyesében, az UVSE pedig harmadik. A négyes döntőbe a Sabadell mellett a spanyol Sant Andreau, a spanyol Mataro és a görög Olympiakosz jutott be.