Kohán Árpádné, a Dunaújvárosi Lábtoll-labda SE elnöke arról számolt be, hogy a megnyitón – még a tavalyi évre visszatekintve – ifj. Fehér János, a Magyar Lábtoll-labda Szövetség elnöke ismerte el bajnoki címét egy-egy kupával a csapat két volt serdülő játékosának, Kondor Anettnek és Rabi Marcellnak. A klub egyébként nagyon szép összesítéssel zárta a 2023-as ranglistát, mert a korcsoportonkénti tizes listába összesen huszonöt dunaújvárosi versenyző került be. Kondor Anett duplázott, mert nemcsak a serdülők bajnoka lett, hanem az ifjúsági korcsoportban is helyezést szerzett.

Fotó: Dunaújvárosi Lábtoll-labda SE

Ami pedig az idénynyitót illeti, kissé megfogyatkozva álltak ki betegségek miatt a hazaiak, bár így is játszott a DLSE harminckilenc versenyzője. Akik jelen voltak, azok viszont nagyon eredményesen szerepeltek, három arany-, öt ezüst- és hat bronz­éremmel zártak.

Gyereklánycsapat: ezüstérmes Nagy Hanna Jázmin, Nagy Kitti, Szőke Emma Krisztina. Gyereklánycsapat: bronz­érmes Kovács Noémi, Kondor Kitti, Naszádos Kamilla Irén. Gyerekfiúcsapat: ezüstérmes Nagy Kornél, Nagy György, Somogyi András. Ifjúsági lánycsapat: ezüstérmes Csenki Sára, Kondor Anett, Szabó Renáta. Ifjúsági lánycsapat: bronz­érmes: Kovács Flóra, Nagy Viktória, Pentz Anna. Újonc lány, egyéni kategória: aranyérmes Kondor Kitti, ezüstérmes Piskóti Zoé. Újonc fiú, egyéni kategória: aranyérmes Nagy Kornél, bronzérmes Kondor Zalán. Gyermek, lány, egyéni: ezüstérmes Nagy Hanna Jázmin, bronzérmes Nagy Kitti. Gyermek, fiú, egyéni: bronzérmes Nagy György. Ifjúsági lány, egyéni kategória: aranyérmes Kondor Anett, bronzérmes (megosztott) Szabó Renáta.

Lednecki Patrik akcióban

Fotó: Dunaújvárosi Lábtoll-labda SE

Kohán Árpádné, a Dunaújvárosi Lábtoll-labda SE elnökének beszámolója szerint nagyon színvonalas, látványos küzdelmek zajlottak az ifjúsági fiú csapatoknál és egyéni versenyszámaikban is. A legjobb négy közé ugyan nem sikerült bejutnia a Kattári Dávid, Lednecki Patrik, Zudor Milán Csaba triónak, de ötödik helyen végeztek. Kattári Dávid egyéniben is ötödik lett, ami ilyen erős mezőnyben mindenképpen szép helyezés.

A héten három játékosuk Olaszországba utazik a Sicilian Openre, név szerint Kondor Anett, Kattári Dávid és Lednecki Patrik.

Február 24-én pedig már a Fejér vármegyei diákolimpia küzdelmeit rendezik meg Dunaújvárosban.