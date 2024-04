Will-Müller Krisztina az intézmény vezetője csak a szokásos mosolyával nyugtatta az aggódó tekintetű felnőtteket. Ez ránk is hatott, aztán röviden összefoglalta a nap eseményeit.

– Nem tudom hol hallottál rossz gyermekekről, én hírből sem ismerek olyanokat! (mondta meggyőző nevetéssel) Na jó, valami olyasmin már túl vagyunk, de bent is hagytuk az épületben! Ezt a délelőttöt az udvaron töltjük. Nem kell meglepődni rajta: rossz idő nem létezik, csak helytelen öltözködés! A miénk még a hóesésben is megvédene mindenkit. Ma tartjuk, (ahogy a világon mindenütt) a Föld napját és egy személyeset: az óvodánk születésnapját is! A kapunkat 1981. április 22-én nyitották meg a gyermekek előtt. Ezzel a negyvenhárom évünkkel idősebbek vagyunk a településünknél, hiszen Daruszentmiklós később vált önállóvá. Bár a tavasz most elbújt egy kicsit, de mégis a rá jellemző virág és faültetéssel és az udvar rendberakásával töltjük az időnket. Ehhez a sok munkához megérkeztek segíteni a kedves szülők, akik nagyon ügyesen és hozzáértően tették a dolgukat. Most tesszük rendbe a pergolánkat, hogy amikor már nyári meleg lesz, eltudjanak alá, az árnyékba húzódni a gyermekeink. Megpróbáljuk a kerítésünk tövét beültetni, hogy egy szép kis sövény nőhessen oda.

És az ünnepi torta?

– Természetesen az is elkészült a Marcipán cukrászdában. Meglepetésnek szántuk, mert csak akkor raktuk az asztalra, amikor a munkát elvégeztük.