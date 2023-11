A Dunaújvárosi Ökölvívó Sportegyesület csütörtökön vendégül látta a DKKA U15-ös lány csapatát, hogy részt vegyenek egy ökölvívó edzésen a bázisukon - derült ki a klub edzőjének, Darmos József közösségi oldalának bejegyzéséből.

- Az ökölvívásban és a kézilabdában is kell a lábmunka, megfelelő testsúly áthelyezés. A kézilabdában is fontos a csípő, láb forgás ahhoz, hogy gyorsabb és erősebb lövés legyen. A boxban is fontos a csípő váll forgása egy ütésnél, hogy az erősebb, gyorsabb legyen! - írta, megjegyezve, hogy az ökölvívás olyan komplex, hogy sok sportot bele lehet "rejteni”. Emellett megköszönte a DKKA edzőjének, Szakállas Alexnek, hogy bízott benne és lehetőséget adott erre az edzésre.