A középmezőnyt a Nagykarácsony vezeti, bár legutóbb éppen vereséget szenvedett otthoni környezetben a Beloiannisztól. A városközeli együttesek közül az Előszállás és a Nagyvenyim is kikapott. Utóbbiak egy nagyon rossz játékkal a táblavégi Seregélyessel szemben veszítettek pontokat.

Nagyvenyim – Seregélyes 1–4 (1–1)

Nagyvenyim: Fodor – Fekete (Kovács D. 46.), Princz, Balogh, Slett (Csizmadia 84.), Szalai (Viola 46.), Pinczési, Rabijász (Varga 70.), Kővári, Gászler (Dorogi 65.), Cislo.

Gólszerző: Slett (31.), illetve Szurovcsják (3.), Kű (55.), Szloboda (65.), Szalai (75.).

Az első félidő végéig még mindkét csapatnak állt a zászló, hiszen az 1–1-es szünidős eredmény joggal tehette bizakodóvá a kétoldali szurkolótábort. A második negyvenöt percben azonban alaposan csalódhattak a hazai focirajongók, mert a nagyvenyimi gárda teljesen elfelejtette azt, amit a futballban eddig tudtak. A helyzetet kihasználva Seregélyes három találatot is beragasztott Fodor kapujába, így sokkal jobb akarattal és játékkal megérdemelten nyerte a találkozót.

Nagykarácsony – Beloiannisz 0–1 (0–1)

Nagykarácsony: Miklós – Fülöp, Kovács D. (Gábris 62.), Szabó Sz., Varga (Horváth Zs. 41.), Mohácsi (Szabó M. 81.), Rezes, Jákli, Horváth B., Gráczer, Éliás.

Beloiannisz: Rácz – Baka (Hrabina 89.) Nebucz, László, Kovács, Lepsényi, Rizojanisz, Váradi, Szántó, Tóth (Csucsai 55.), Schnierer (Matizevics 90.).

Gólszerző: Baka (26.).

Buzás László, Beloiannisz: – Hajtós, brusztolós mérkőzésről hoztuk el a három pontot. A helyzetek érvényesítését tekintve jobbára meddő mezőnymunka folyt a pályán. Futball nyelvben ki-ki meccs alapú mérkőzéseredményt láthattak a nézők. Tehát amelyik csapat talál egy gólt, az viheti haza a három pontot. Örülünk, mert nagyon fontos győzelmet szerzett a Beloiannisz, melynek értékét az is növeli, hogy idegenben értük el.

Adony – Polgárdi 3–2 (2–1)

Adony: Rácz – Budai, Tatár, Bognár (Tóth 64.), Virág, Balogh, Glonczi, Vukaljovics (Androsovits (77.), Kaló, Tóth, Holentoner.

Gólszerző: Vukaljovics (6.), Holentoner (38., 86.), illetve Horgos (43.), Nánai (85.).

Előszállás – Baracs 1–2 (0–0)

Előszállás: Nagy G. – Nyári, Kovalovszky, Németh L. (Romhányi 67.), Béres, Garbacz (Kovács 46.), Horváth G., Mekora, Horváth K., Kvárik (Felföldi 46.), Reichardt (Felker 79.).

Baracs: Tóth – Deli, Hepp, Áldott (Killer 64.), Dobrovitz, Badi, Takács, Huber, Nagy D., Szurma (Sbihi 80.), Nagy E. (Kozma 87.).

Gólszerző: Romhányi (82.), illetve Deli (61., 82.).

További eredmények: Sárszentmihály-Masterplast – Sárosd II. 1–2, Aba Sárvíz – Káloz 8–1.

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P. 1. BARACS 8 6 2 0 27 11 16 20 2. ADONY 7 5 2 0 20 6 14 17 3. ABA SÁRVÍZ 8 4 3 1 24 12 12 15 4. NAGYKARÁCSONY 7 4 1 2 12 11 1 13 5. POLGÁRDI 7 4 0 3 30 13 17 12 6. NAGYVENYIM 8 4 0 4 23 23 0 12 7. BELOIANNISZ 7 3 3 1 17 9 8 12 8. SÁROSD II. 7 3 2 2 21 14 7 11 9. SÁRSZENTMIHÁLY-MASTERPLAST 7 2 0 5 19 21 -2 6 10. BESNYŐ 7 1 2 4 17 27 -10 5 11. KÁLOZ 8 1 2 5 15 41 -26 5 12. SEREGÉLYES 8 1 1 6 9 35 -26 4 13. ELŐSZÁLLÁS 7 1 0 6 12 23 -11 3 14. SZABADBATTYÁN kizárva 0 0 0 0 0 0 0 0