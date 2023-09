A mezőnyben ott lesz a Dunaújvárosi Acélbikák csapata is. A nyitány kapcsán tartanak szurkolói ankétot hétfőn este a klub vezetői. Az összejövetel helyszíne a Dunaújvárosi Jégcsarnok VIP-helyisége lesz. Az egyesületet Niko Eronen vezetőedző, Revák Zoltán sportigazgató – aki egyben Eronen segítője is – képviseli. A hokisok közül ott lesz Somogyi Balázs csapatkapitány, a legutóbbi bajnokságban a DAB legeredményesebb játékosa, Oliver Ödman Hadzinikolic, és az új szerzemények közül Nemes Benjamin.

Szombaton azonban az Erste Liga rajtját megelőzendő, a Szuperkupával elkezdődött a jégkorongozók klubidénye. A szezon első trófeájáért a magyar bajnok FTC-Telekom és a Magyar Kupa-győztes Budapest Jégkorong Akadémia HC csapott össze a Tüskecsarnokban. A Fradi magabiztosan szerezte meg a serleget.

Dunaújvárosiakat is láthattunk a jégen. Mindkét együttesnek a csapatkapitánya dunaújvárosi nevelésű, a városhoz a mai napig kötődő játékos volt. Az FTC „C” betűjét Nagy Gergő, amíg a budapesti akadémiáét Pozsgai Tamás viselte. De rajtuk kívül is találhattunk egykori Acélbikát a mezőnyben. A BJAHC-t erősítette még Tóth Gergely és Sági Martin is.

FTC-Telekom–BJAHC 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

Tüskecsarnok, 2000 néző. Vezette: Nagy Attila, Korbuly. FTC: Arany – Seregély Máté, Roth, Boros (1), Crespi (1), Haranghy, Kärmeniemi, Banga, Tóth Gergő, Turbucz, Nagy G. (1), Kulmala 1, Németh A. 1 (1), Brady (1), Laporte 1 (1), Nemec, Kestilä, Galajda 1, Tóth A., Farkas S., Bán (1). Edző: Fodor Szabolcs. BJA HC: Farkas – Pozsgai, Szabó B., Tyeszlenko, Tóth Gergely, Dóczi, Vorobjov, Viikilä, K. Varga, Karppinen, Nagy K., Schlekmann, Sági Martin, Mozer, Galoha, Ravasz, Keresztes, Culigin, Tóth R., Ritter, Molnár B. Edző: Kangyal Balázs.