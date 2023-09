– A Dunaújvárosi Darts Clubnak jelenleg 25 aktív tagja van. Gyakorlatilag minden korosztály képviselteti magát nálunk. Van 70 év feletti sporttársunk, de egyre több tehetséges fiatal is ismerkedik nálunk a dartsszal. Alapvetően tagdíjakból tartjuk fenn magunkat, emellett néhány önzetlen szponzor is mellénk állt már és természetesen továbbra is várjuk a leendő támogatóinkat.

A steel (fémhegyes) szakágban két csapatunk van negyedosztályban. Az egyik paksi, mohácsi, dombóvári és dunaújvárosi egységekkel van egy csoportban, a másik Dömsöddel, Tököllel és egy pesti formációval, a Smile Darst Clubban versenyez. A már említett negyedosztályban 16 csoport található, 4-5 csapattal. A jelenlegi kiírás szerint a bajnokság végén mindössze a két legjobb kerül majd fel az NB III-ba. A 16 csoport győztese várhatóan novemberben egy fővárosi rájátszás keretében dönt a feljutásról. A jelenlegi eredményeinkről annyit érdemes elmondani, hogy az egyik csapatunk még veretlen, a másik gárdánk pedig két vereséggel a csoportja második helyén áll, tehát még ők is megszerezhetik az elsőséget. Korábban már szerepeltünk a harmadik vonalban is, nem is sikertelenül, hiszen sokáig esélyünk volt a másodosztályba történő feljutásra is.

2023.08.18. Körmendi Mihály a Dunaújvárosi Darts Klub vezetője Dunaújváros Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő SzZsE Dunaújvárosi Hírlap DH

– Egy-két dartsosunk jár egyéni versenyekre is, ám véleményem szerint ezek lebonyolítása nem minden esetben igazságos. Nyolc éve, amikor elkezdtem játszani, részben más volt szisztéma. Most könnyen lehet, hogy mindössze egy ki-ki meccset játszik az ember, és ha az nem jön össze, akkor már indulhat is haza. Korábban rendre egy csoportkörből lehetett továbblépni, így minimum 2-3 mérkőzése volt minden versenyzőnek. Ez jobban szolgálta a tanulást, a fejlődést és nagyobb sportélményt is jelentett.

– Emellett van a saját szervezésű, nagy népszerűségnek örvendő Újvárosi Darts Liga, ez hatfordulós verseny. Itt maximálisan 48 játékost tudtunk fogadni, és az ország számos pontjáról érkeznek a versenyzők. Szeptember 2-án, szombaton lesz esedékes forduló a Munkásművelődési Központban. Itt ez előzetes nevezés mellett délelőtt 9.45-ig van lehetőség a helyszíni regisztrációra. A záró fordulót október 14-én rendezzük, a következő páros versenyünk pedig november 14-én lesz.

Egy példaértékű összefogás keretében a tragikus hirtelenséggel májusban elhunyt Győri Tamás sportember családjának megsegítésére is szerveztetek egy emléktornát a nyáron.

– Tamás a klubunk alapító tagja volt. Igazi közösségi ember, akit sokat tett a helyi dartséletért is. Ezúton is köszönet mindenkinek, aki csatlakozott az akcióhoz, részt vett ezen a versenyen, valamint a felajánlott sportrelikviák licitálásán.

– Minek köszönhető, hogy hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a darts?

– A televíziós közvetítések nyilván sokat segítettek mindebben, de látni kell azt is, hogy a főváros mellett egyre több vidéki településen is alakultak és alakulnak folyamatosan darts egyesületek. Így a sportág iránt érdeklődők szervezett kereteket között játszhatnak és fejlődhetnek, mindez a versenyzők számán és felkészültségén is meglátszik.