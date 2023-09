Az ötnapos ravennai viadal rendhagyóan a 2000 méteres versennyel kezdődött, majd a 200 és legvégül az 500 méteres távokkal folytatódott. Hazánk tizenegy arany, tizenhárom ezüst és nyolc bronzérmet szerzett, így a nemzetek közötti versenyben a 2. helyezést szerezte meg. A versenyre 47 nagyhajós és 75 kishajós egyesület nevezett, összesen 803 futamot rendeztek meg az öt nap alatt 2800 fő, 80 klub és 18 ország részvételével. Magyarországot 330 versenyző képviselte, a Dragon Steel SE ebből 24 klubtagot delegált.

Forrás: Dragon Steel SE

A dunaújvárosi klub elnöke, Tóth Edit a következőképpen értékelte az eseményt.

– Egyesületünk a „király” kategóriában (premier open) 20-as hajóban és szenior „A” vegyes 10-es hajóban indult minden távon. Az idei nyáron a szervezésnél, a csapat kiállításnál és sok egyéb nehézséggel kellet megküzdenünk, ennek ellenére sikerült kiutaznunk és ott a legjobb tudásunk szerint versenyeznünk. A premier open 20-as legénységünk nem volt a szokásos korosztályból és csupa férfiakból kiállítva, ugyanis általában a premier open hajók a legerősebb életerős fiatokból állnak. Nálunk viszont 14-75 éves versenyzők voltak, plusz lányok és nők is szép számmal. Ennek ellenére szép időket futottunk, a versenycsapatok tisztelettel jelezték részvételünket, amit a futam után a sárkányhajó oldalát ütögetve jeleztek felénk. 2000 és 500 méteren 9. helyen végeztünk, míg 200 méteren a nagydöntőbe verekedtük magunkat, ahol a 8. helyen futott be a hajónk. A szenior „A” vegyes kishajós legénységünk is remekül helyt állt, minden távon a középmezőnyben végzett. 2000 méteren a szabálytalanságok miatt, ahol többször is hátráltattak bennünket a 9. helyezést értük el. Utána viszont a sorozatos megmérettetés után két kisdöntő győzelmet vívtunk ki a 200 és 500 méteren is. Ugyan érmet most nem tudtunk szerezni, azonban szépen küzdöttünk, mindent beleadtunk és az adott helyzetünkhöz képest, a legjobb eredményeket értük el. Megérte kiutazni, élvezet volt versenyezni, a fiatal sportolóinkat is beavatni. Elégedett vagyok az eredményekkel, főként a két kisdöntő győzelemmel.