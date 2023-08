Az eseményen az U17-es és U19-es korosztály mellett a felnőtteknek nemzetközi tornát rendeztek, a dunaújvárosi klub az utánpótlásban volt érdekelt pénteken és szombaton. A Kohász ellenfele a hazaiak mellett az Alba Fehérvár és a Kisvárda volt.

A ifik – Zubai Gábor és Törő Szabolcs alakulata – vármegyei rangadóval nyitottak, és 24–24-es döntetlennel kezdtek az Alba Fehérvár ellen. Ezt követően 30–24-re nyertek a Békéscsabával szemben, végezetül szoros meccsen szenvedtek vereséget a Kisvárdától.

Kisvárda KC–DKKA 31–29 (17–12)

DKKA: Berki, Krasznai (kapusok), Borhy 2, Bruzsa 4, Badacsonyi 3, Dobos 4, Egejuru 1, Fehér L. 3, Kovári 1, Megyeri 5, Mikó 5, Polányi, Somogyi, Varga Cs., Vas 1.

Hullámzó mérkőzést játszott a Kohász, az első félidő hajrájában hatgólos hátrányba került a csapat, ami a második elején nyolcra hízott, 20–12, és még a hajrához közeledve is hét volt, 27–20. Azonban összekapta magát a DKKA, az 58. percre kettőre faragta hátrányát, 30–28, sőt a mínusz egyért is támadhattak, de egy eladott labda megpecsélte a meccs sorsát.

A Kohász végül a második helyet szerezte meg, miután jobb gólkülönbséggel megelőzte a szintén három ponttal záró fehérváriakat. Ezen felül egy egyéni díjat is bezsebelt a csapat, Berki Zsófia Lujzát választották a legjobb kapusnak.

Az U19-es csapat nevében Fehér Luca vette át a másodiknak járó serleget Forrás: Békéscsabai NKSE

Zubai Gábor így értékelt a klub közösségi oldalának: – Hasznos három mérkőzést játszottunk, egy hónapja dolgozunk ebben az összeállításban. Jól haladnak a lányok, de nagyon sok figyelemre és fegyelemre lesz szükség. Meg kell érteni, hogy lehetünk mi aranyosak szépek, de csak az számít, mit csinálunk a pályán. Köszönjük a klub vezetésének a lehetőséget.

Az U17-esek, Virág Roland csapata 33–27–re nyert a fehérváriak ellen, a Békéscsabát pedig 31–27-re győzték le, majd zárásként jött a Kisvárda elleni találkozó.

Kisvárda KC–DKKA 25–25 (16–13)

DKKA: Angyali, Perák, Németh (kapusok), Cserháti 1, Dósai-Molnár 1, Ecsődi 5, Erdei-Nagy Cs., Erdei-Nagy L. 2, György, Hermán 1, Mózsi 7, Páger 2, Szili 1, Takács Sz. 3, Titscher 2.

Az első félidőben felváltva vezettek a csapatok, a szünetig megszerzett előnyét aztán a másodikban sokáig őrizte a Kisvárda, a Kohász az 54. percre fordított, s végül döntetlenjével megnyerte a tornát a Békéscsaba, az Alba és a Kisvárda előtt. A gólkirálynő a dunaújvárosi csapatból került ki, Mózsi Villő Lelle.

A gólkirálynő, Mózsi Villő Lelle lett Forrás: Békéscsabai NKSE

Virág Roland: – Jól szolgálta az első osztályra való felkészülésünket a torna. Kiváló csapatokkal mértük össze a tudásunkat, a csúcspont a hazaiak felett aratott nagyszerű győzelem volt. A csapatban sok lehetőség rejlik még, tudunk elképesztő éretten játszani és küzdeni, ugyanakkor egy nap alatt képesek vagyunk csapatszinten alulteljesíteni önmagunkat. Elsősorban ennek az okát kell majd megkeresnünk. Összességében büszke vagyok a csapatomra.