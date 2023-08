A júniusi Európa-bajnokság után a héten rendezett U17-es birkózó-világbajnokságon is szerepet kapott a magyar válogatottban a DKSE-KIMBA tehetsége, Pupp Viktória. A tavaly U15-ös kontinensbajnok Pupp az idei Eb-n a negyeddöntőig jutott, ott búcsúzott a küzdelmektől.

A törökországi világbajnokságon a 65 kilogrammos mezőnyben indult, ahol az első ellenfele az indiai Shiksha volt. Sajnos nem alakult és kezdődött jól a mérkőzése Puppnak, hiszen riválisa húsz másodperc alatt két pontot ért el rajta. A folytatásban egy földre vitel után újabb kettőt ért el az indiai, majd megint szerzett kettőt, ráadásul ebből a fogásból Viktória már nem is tudott kiszabadulni, 6–0-s állásnál két vállra fektette ellenfele, ezzel pedig tus vereséget szenvedett. Ráadásul az indiai a következő fordulóban kikapott, ezzel eldőlt az is, hogy Pupp számára véget ért az isztambuli korosztályos világbajnokság.