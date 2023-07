A tavalyi viszontagságos bajnoki esztendőt követően Dobos Barna vezetőedzőt kérdeztük a klub jelenlegi helyzetéről, illetve az elkövetkezendő időszakról.

– A sikeres jövő érdekében szükséges, hogy változások történjenek az egyesület életében. Biztosítani kell a klub alapműködését, az utánpótlástól kezdve. A taorendszer egy nagyon jó alapot biztosít a működéshez, de önmagában ez kevés, nem oldja meg a minőségi munka feltételeit. Természetesen a szülők is kiveszik a részüket anyagilag a sportolói díjak megfizetésével. Azonban mindenképpen kellene további bevétel, hogy az edzőket tudjuk nevelni, vagy idehozni a minőségi munka érdekében. Ehhez szükségünk lenne többek között a város támogatására is, hiszen a legnagyobb létszámú utánpótlás-nevelő egyesület vagyunk a településen. Elsősorban helyi és városkörnyéki gyerekek sportolnak nálunk. Más városokban túljelentkezés van az edzői posztokért, nálunk viszont nem nagyon vonzó ez a lehetőség – kezdte.

– Mi a helyzet az úgynevezett felnőttcsapatnál, ahol ugye többségükben ifjúsági korú játékosok szerepelnek?

– Az első együttesnél is mindenképpen szükséges egy támogató kör kialakítása. Készítettünk is egy rendszert, amiben aki segíteni szeretne, biztosan megtalálja a számára megfelelő szintet. A stadionban van egy olyan főépületünk, amiben a kulturált szórakozást megtalálhatja mindenki. Nem csak a mérkőzés megtekintése lenne fontos, de egy bizonyos szintű társasági élet is elindulhatna. Ennek érdekében meghívjuk a város vezetőit, a régi játékosokat és a hozzátartozóikat a mérkőzéseinkre. Ez egy lehetőség az egykori labdarúgók számára, hogy találkozzanak a régi társakkal, illetve a mostani csapatot is meg tudják ismerni. Ennek a lehetősége az infrastruktúra miatt nem volt meg az elmúlt években. Az elmúlt időszakban azonban a létesítmény üzemeltetése is hozzánk került, aminek hosszú távú finanszírozását is meg kell oldani. A fenntartás mellett még nagyon sok hiányosságot pótolni kell annak érdekében, hogy a jövőben rendezvényeket is tudjuk szervezni. Ballagások, esküvők, baráti összejövetelek, üzleti vacsorák is szóba kerülhetnek. A későbbiekben akár nagyszabású koncerteket is szervezhetünk a létesítménybe, amelynek komoly befogadóképessége van.

– Milyen esélyt lát az üzemeltetés hosszú távú biztosítására?

– Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő úrral kérvényeztük, hogy az önkormányzat vagy sportminisztérium hosszú távon segítséget nyújtson az üzemeltetésben, hiszen országos szinten sehol sem a klubok tartják fent a létesítményeket.

– Milyen célokkal vágnak neki a vasárnap induló bajnoki évnek?

– A felnőttcsapat gazdaságilag továbbra is nehéz helyzetben van. Elindult valami, aminek köszönhetően vannak már támogatóink, de ahhoz, hogy megteremtsük egy másodosztályú profi klub lehetőségét, nagy támogatókra is szükség lenne.

Ebben az évben az a célunk, hogy az NB III-as tagságunkat megőrizzük, ami a csoportbeosztás ismeretében nem lesz egyszerű feladat.

Ebben a csoportban szerepel a tavalyi bajnok Iváncsa, valamint olyan nagy klubok, mint a Kaposvár és a Nagykanizsa. Ráadásul mindig kiszámíthatatlanok az NB I-es klubok tartalékcsapatai. Az anyagi lehetőségek meghatározzák, hogy hány és milyen játékossal tudunk elindulni. Próbáltunk minőségi labdarúgókat igazolni, mert a fiatalok mellé mindenképpen szükségünk van rájuk, hogy esélyünk legyen a bennmaradásra. Bata Kristóf, Puskás Gábor, Tapiska Géza, Horváth Marcell leigazolása azt a célt szolgája, hogy vezérei legyenek ennek a társaságnak. Örülünk, hogy a csapatkapitány Szepessy Róbert még mindig rendelkezésre áll. Érdemes még megemlíteni Vörös Tamást, aki a tavalyi keret tagja volt és hosszú sérülését követően kezdi utolérni magát. Bízunk benne, hogy az ősz közepére már teljes értékű játékos lesz a támadó. Nagyon nehéz év elé nézünk. Cél, hogy a fiataljaink erősödjenek, akik közül többen még bőven ifjúsági korúak.

– Kik hiányoznak majd a tavalyi keretből?

– A területi riválisokhoz távozott két labdarúgó. Székely Benedek Iváncsára, Tóth Ákos pedig az újonc Dunaföldvár együtteséhez igazolt. Furcsa ezt kimondani, de ezek a gárdák jelenleg jobb feltételeket tudnak biztosítani, többet tudnak áldozni a játékosállományra, mint mi.

– Milyennek ítéli meg a nyári felkészülési időszakot?

– Egyértelműen pozitívnak. Nagyon keményen dolgozott a csapat, rengeteg kilométer van bennük. Mentálisan is nagyon odatették magukat a srácok. Az edzőmérkőzéseken nyert is a gárda, és ki is kapott. Ebben az időszakban a csapat, a taktika kialakítása, a gyakorlás a cél. Emellett természetesen a fizikai képességek fejlesztése, így nagy következtetéseket az eredményekből nem szabad levonni.

– Miként várják a rajtot?

– Szerettük volna a hazai mérkőzésinket szombaton rendezni. Az MLSZ jelenlegi szabályozása szerint a két csapatnak kell megegyeznie a meccsnapról. Az első fordulóban a Gárdony nem egyezett bele abba, hogy szombaton játsszunk.

Az idénynyitó találkozó szerintem háromesélyes, de természetesen hazai pályán győzelemmel szeretnénk rajtolni. Az az álmunk, hogy itthon tartsuk a három pontot.

Bízunk benne, hogy minden igazolásunk rendben lesz, mindenki egészséges lesz, és így a legjobb csapattal tudunk majd pályára lépni. Szerdán következik a Dunaföldvár elleni szomszédvári rangadó, majd jövő szombaton Magyar Kupa-mérkőzésünk lesz. Nem mondhatjuk éppen szerencsésnek a sorsolást, hiszen Kaposvárra kell utaznunk. Rá egy hétre pedig érkezik a bajnokesélyes Nagykanizsa. A rajt sok mindent meghatároz majd. Lehet, hogy edzői pályafutásom legnehezebb feladata lesz ez a bajnoki esztendő.

Szepessy Róbert csapatkapitány optimistán várja a bajnoki rajtot, amiről a szerda esti sajtótájékoztatón beszélt. – Véleményem szerint a nyári átigazolások jól sikerültek. Remélem, ez a pályán is bebizonyosodik. A keret nagy előnye, hogy a fiatalok régóta egy közösséget alkotnak. Az előző félévet maximálisan jól használtuk arra, hogy tapasztalatot szerezzenek. Az biztos, hogy az új igazolásokkal kiegészülve a csapategységben nagyon erősek leszünk. A nyáron különböző csapatépítő programokon is részt vettünk, amelyek erre az egységre csak ráerősítettek. Lehet, hogy lesznek nálunk erősebb csapatok a bajnokságban, de a labdarúgás ezen részletében kiemelkedőt tudunk majd nyújtani.

Az egyik új nyári igazolás, a harmincegy éves Puskás Gábor, aki 2018–2020. között már szerepelt a dunaújvárosi együttesben. Tavaly az NB II-ben szereplő Békéscsaba alapemberének számított, hiszen a bajnokságban harminckét alkalommal kezdőként lépett pályára.

– A szakmai vezetéssel történt egyeztetéskor az szerepelt a célok között, hogy kialakuljon egy olyan gerinc az együttesnél, amely hosszú távon komolyabb célok elérésére is alkalmas. Az első edzésen jó volt találkozni a régi ismerősökkel. Arra fel voltam készülve, hogy több fiatal is lesz a keretben, de azért ennyire nem gondoltam. A srácok nagyon ügyesek. Szeretnek edzeni, játszani. Nekem a saját teljesítményemen kívül arra is kell majd figyelni, hogy a meglévő rutinomnál fogva segítsem őket a tréningeken és a mérkőzéseken – fogalmazott a visszatérő labdarúgó.

A bajnok ellen kezd az újonc Földvár A nyitó fordulóban idegenben lép pályára az újonc FC Dunaföldvár együttese. A szomszédvári klub 25 esztendő után jutott fel és szerepelhet ismét a harmadik vonalban. A csapat a Tolna vármegyei bajnoki cím után kiütéssel nyerte meg az osztályozót, majd múlt héten a tolnai kupadöntőt is 7–0-s sikerrel húzta be a Bátaszék ellen. Ami a felkészülési meccseket illeti: 3–1-re nyert az NB III-as Bicske, 13–2-re a vármegye I-es Villány, 2–1-re a csoportban szereplő Mohács ellen, az utolsó meccsen pedig vasárnap 2–1-re kikapott a Kecskemét II-től. A rajton nem vár könnyű mérkőzés Varga Balázs vezetőedző tanítványaira, hiszen a címvédő Iváncsa otthonában kezdik az őszi sorozatot. A házigazdák a tavalyi bajnokság megnyerését követően szerettek volna magasabb osztályba lépni, de elbukták a Kozármisleny elleni osztályozót. A hírek szerint ebben az évben is megcélozzák a dobogó legfelső fokát. A találkozó vasárnap 17.30 órakor kezdődik.

A DFC nagyon sokat dolgozott a felkészülés alatt

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A további párosítás: FTC II.– Szekszárd, Érd–Fehérvár FC II., Kaposvári Rákóczi FC–Szentlőrinc, Mohács–PTE-PEAC, MTK Budapest II.–FC Nagykanizsa, Bonyhád-Majos–Paksi FC II.