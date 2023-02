A találkozó előtt ünnepélyesen köszöntötte a DKKA vezetése, Bulath Anita szakmai igazgató és Vertig Csaba operatív igazgató Farkas Johannát, akit a Magyar Kézilabda Szövetség 2022-ben a legjobb utánpótlás játékosnak választott.

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

DKKA – Alba Fehérvár 20-22 (10-13)

DKKA: Oguntoye – Arany 2, Krupják-Molnár 1 (1), Weisheitel, Nick 4, Horváth 2, Szalai 2. Csere: Bartulovic (kapus), Farkas J. 2, Kazai 3, Matucza, Horváth, Poczetnyik 3, Gajdos, Farkas K., Lakatos, Fodor 1. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Alba Fehérvár: Kubina – Szemes 2, Boldizsár 1, Ohyama 3 (1), Varga 5, Stosic 5 (2), Takó 3. Csere: Tóth (kapus), Zrnic, Utasi 3, Smbatian, Dubán.

Hétméteresek: 2/1, illetve 5/3.

Kiállítások: 8, illetve 8 perc.

A sérült Borgyos Panna hiányában – ami nagy érvágás a csapatnak - Krupják-Molnár kezdett jobbátlövőben, a DKKA pedig elszántan, 2-1-ig nem is volt semmi probléma, ám ezt követően megakadt a csapat, emberhátrányban egyenlített, majd fordított az Alba. A folytatásban sem találta támadásban önmagát a hazai együttes, sorra maradtak ki a helyzetek, jöttek a technikai hibák, szerencse, hogy a védekezés jól működött, Oguntoye hetest, ziccert fogott, így a Kohász tízperces gólcsendje alatt csak két találattal tudott ellépni a vendég alakulat, 2-4. A folytatásban is döcögött elöl a gépezet, annak ellenére, hogy már többször sikerült túljárni Kubina eszén, s mivel a fehérváriak is többet hibáztak, így az utolsó hat percre 7-9-es állással fordultak a felek. Azonban ismét jöttek a kihagyott helyzetek, eladott labdák, az Alba pedig gyorsan közé rakva még hármat, 7-12-re lépett el. Szerencsére a hajrá a Kohászé lett, így háromra sikerült csökkenteni a hátrányt úgy, hogy Oguntoye utolsó másodpercben az Alba üres kapujára ívelt, a labda a fán csattant.

Úgy tűnt, az öltözőből felpörögve jött ki a Kohász, Arany és Nick gólja után már az egyenlítésért támadhatott, de Szalai lövését védte Kubina, az ellentámadásból persze az Alba gólt szerzett, majd Bartulovic és Kubina hárításai után percekre befagyott a 12-14-es állás. Ezt követően megint jöttek a bosszantó hibák hazai oldalról, persze látszott, a lányok nagyon akarnak, de néha már görcsösen, vagy kapkodva szőtték az akciókat. A Fehérvár így folyamatosan növelte előnyét, 15-20-nál, negyedórával a vége előtt időt kért Rapatyi mester, hátha még tudja rendezni a sorokat. A beszéd nyugtatólag hathatott, mert azon túl, hogy Oguntoye mindent megtett azért, meccsben tartsa csapatát, --hetest, ziccert védett – szívós munkával mínusz egyre küzdötte fel magát a csapat az utolsó négy percre, 20-21. Ám ezzel el is lőtte a puskaporát a DKKA, újfent jöttek a technikai hibák és kihagyott helyzetek, így a Fehérvár megőrizte előnyét és nyert, ezzel az újvárosi csapat sorozatban hatodik vereségét szenvedte el, azaz nem sikerült kilábalni a hullámvölgyből.