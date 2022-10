Lássuk, mi történt. A Mezőfalva értékes skalpot gyűjtött Polgárdiban. A Nagykarácsony szinte ellenállás nélkül gyűrte le az Aba Sárvíz együttesét. Az Adony nagy csatában a hazai egy gólnak köszönhetően Baracson hagyta ott a pontokat. A Belo­iannisz játék nélkül nyert fordulót, mert az LMSK nem jelent meg. Az Előszállás szűkös kerettel és betegségekkel terhelten utazott Kislángra, ahol a nyolc találatra csak egy becsületgóllal válaszolt.



A tabella élén továbbra is a Baracs van, igaz, csak a gólkülönbséggel szorult a második helyre a Kisláng csapata. A Mezőfalva viszont javította a múlt heti Sárosd elleni hibát, és most kettőt lépett előre, az ötödik helyről a harmadikra. A Nagykarácsony, Beloiannisz, Polgárdi triumvirátus egyformán 13 ponttal a negyedik, ötödik, hatodik helyen állomásozik. Ez a pontegyenlőségi szakasz a múlt héten még az élvonalra volt jellemző, most lecsúszott a középmezőnyre. Sűrű a hetedik helytől az Előszállás, Káloz, Adony, Seregélyes pontállása is. Az alsóházban az Aba Sárvíz, a Szabadbattyán, az LMSK és a Nagyvenyim pedig alaposan leszakadt a többiektől.



Baracs–Adony 1–0 (1–0)

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Áldott (Deli 65.), Prókai, Wolf, Nagy (Dobrovitz 76.), Takács, Mészáros, Badi, Huber, Mészáros (Kirchner 76.).

Adony: Rácz – Budai, Virág, Kaló, Tóth, Erdei (Bagóczki 46.), Hegedűs, Fábián (Vukaljovics 76.), Bognár, Tatár, Balogh.

Az első félidő 10. percében a baracsi kapus felívelt az ellenfél térfelére, ahol végül a tömörülő hátvédek mögé került a labda. Takács jó ütemben csapott le rá, és megszerezte a találkozó egyetlen gólját, egyben a baracsi győzelmet is. A második félidőben az Adony nagyon igyekezett, több jó helyzetet is kidolgoztak, de ezekből egyenlítés nem született.

Boldóczki Sándor, Adony: – Érzésem szerint a srácok mindent megtettek. Ne felejtsük el, hogy a listavezető ellen futottunk pályára! A második félidőben játékban felülmúltuk a hazai csapatot, de most ez így alakult.



Polgárdi–Mezőfalva 2–3 (1–1)

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Sági II J., Balázs, Török, Balogh D., Balogh I., Kovács B. (Sági I J. 91.), Németh L., Kertész (Czári 69.), Kovács K. (Sümegi 82.), Villám.

Értékes győzelmet könyvelhetett el a Mezőfalva a hétvégi kiránduláson Polgárdiban. Az első félidőben a hazai csapat jutott először vezetéshez, de a mezőfalvi Kovács Krisztián a 29. percben szabadrúgásból kiegyenlített. A szünetet követően Török Dávid 60., valamint Sági II József 65. percbéli találatával – két szép akciógóllal – kétgólos előnyre tett szert a vendégcsapat. A házigazdák a 86. percben még szépítettek, de fordítani, vagy pontot menteni már nem tudtak.



Nagykarácsony– Aba Sárvíz 4–0 (1–0)

Nagykarácsony: Farkas Z. – Fülöp, Kovács D., Kovács R. (Huszár 70.), Horváth B. – Mohácsi, Rezes (Bakos 70.), Kőkuti T., Berta, Gráczer Bálint, Gábris (Lukács 83.).

Mergl István nagykarácsonyi edző: – Az első félidőben fejessel szereztünk vezetést. A szünet után végre megtaláltuk a góllövő cipőnket, és egy átlövéssel, egy kapura vezetéssel és végül a kipattanót beterelgetve szereztük góljainkat, s győztünk megérdemelten.



Kisláng–Előszállás 8–1 (1–0)

Előszállás: Nagy G. – Csuka (Nyári 79.), Kovalovszky, Kovács Zs., Kertész, Béres, Czifra, Felföldi, Kvárik, Reichardt, Németh L.

Masinka Csaba előszállási edző: – Egész héten betegek voltunk, majdnem el sem mentünk, olyan sokan estek ki. Ennek ellenére kiálltunk tizenkét fős kerettel, amelynek fele szintén gyengélkedett. Az első félidőben tartottuk magunkat, de a pihenő után végünk volt.



Szabadbattyán– Nagyvenyim 5–2 (1–2)

Nagyvenyim: Németh G. – Fekete (Csizmadia 85.), Kovács D., Eszes, Szabó Cs. –Jákli, Fehér, Wadolowski (Bozár 68.), Szabó M., Freud, Török Barsa.

Gól: Penczer (36., 51., 64.), Fejes (67., 77.), ill. Szabó M. (1.), Freud (42.).

További eredmény: Seregélyes–Káloz 1–1.