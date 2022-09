A bajnokságban eddig két mérkőzést játszott az MTK együttese, egyaránt idegenben: a Kisvárdától 32–28-ra kikapott, majd a Debrecen 31–24-re múlta felül. A DKKA számára ez már a negyedik találkozó lesz, miután a Debrecennel egy előrehozott bajnokit is lejátszott, ahol vereséget szenvedett. A Békéscsaba ellen begyűjtötte a két pontot, az Alba Fehérvárral pedig döntetlent játszott.

Ami a rivális keretét illeti, az MTK-ba érkezett nyáron Suba Sára kapus a Fraditól, Győrből végleg övék lett Pál Tamara irányító, Érdről leigazolták Szabó Kittit, Vácról Mészáros-Mihálffy Adriennt. A távozók között van Marincsák Nikolett, Bánfai Kíra és Hlogyik Petra.

Miután a fővárosiak előző héten nem játszottak, a Budaörssel vívtak felkészülési találkozót, ahol nyolcgólos sikert arattak. Egyébként a nyári felkészülés alatt a Kohásszal is megmérkőztek, akkor két találattal az MTK nyert, de erre semmit nem lehet alapozni.

Viszont az újvárosiak Debrecen elleni találkozójára igen, amiből szeretne tanulni a DKKA. Ugyanis az előző bajnokin félidőként húsz percig tudták csak megvalósítani azt, amit elterveztek.

– Annyira elfáradtunk fejben, hogy sok hiba csúszott a játékunkba, a DVSC pedig az eladott labdákból folyamatosan leindított minket. Ebből szeretnénk levonni a tanulságokat, és ezzel együtt ezt a húszperces jó periódust kitolni. Megnéztük, hol és min kell javítani, készültünk nagyon az MTK-ból, mert ezt a hazai meccset mindenképpen meg szeretnénk nyerni – fogalmazott Rapatyi Tamás, a DKKA vezetőedzője.

A játékosok részéről Horváth Petra elmondta, védekezésben szeretnének stabilan együtt mozogni, támadásban pedig a lerohanásokra, illetve a gyors befejezésekre építeni.

– A Debrecen elleni meccsből – amit szeretnénk kicsit kijavítani – is vannak jó momentumok, amikből tudunk építkezni. Fontos a szombati találkozó számunkra, ezért reméljük, hogy szurkolóink közül minél többen kilátogatnak és támogatnak minket – tette hozzá.

Vida Gergő, az MTK szakvezetője így beszélt a mérkőzésről a klub honlapjának: – Kiváló támadójátékkal rendelkeznek, több dinamikus és gyors játékosuk is van. A legfontosabb az lesz, védekezésben ezeket a játékosokat hatástalanítani tudjuk, ha ezt megoldjuk, az meghozhatja számunkra a sikert.

A forduló eddigi eredménye: Ferencváros–Érd 34–26.

A további párosítások: Nemzeti Kézilabda Akadémia– Vác, Debrecen–Mosonmagyaróvár, Békéscsaba–Alba Fehérvár, Kisvárda–Budaörs.



A bajnokság állása