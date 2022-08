A legfontosabb, hogy a következő szezonban Tóth Árpád lesz a csapat edzője. Az eddigi tapasztalatairól a következőket mondta.

– Az elmúlt szezon sorsfordító utolsó öt fordulójában játékosként csöppentem bele a csapat munkájába. A futsallal való ismerkedésem szerencsére már az előtte lévő években megtörtént. A csapat vezetői kerestek meg ezzel a lehetőséggel, ami nagyon szép kihívást jelent az életemben, és némi gondolkodás után elvállaltam a feladatot. Nagypályán már bemutatkoztam egy hasonló beosztásban, most ebben a sokkal gyorsabb, dinamikusabb szak­ágban próbálok szerencsét. Sok tanulás vár rám és a csapatra is, de bízok az elvégzendő közös munkában, ami sikeressé tehet bennünket.

Szurkolóként könnyű csillogó célokat kitűzni magunk elé – vetettük fel.

– Reálisan tervezem meg a jövőnket. Hiszek benne, hogy a napi felkészülésünk során lépésről lépésre haladva, a megfelelő körülményeket élvezve, jó eredményt érhetünk el. Az első rendű célunk a rájátszás felsőházába kerülés, de ahhoz rengeteg munkára van szükség.

Megtudtuk, a keret kialakítása folyamatban van, természetesen arra törekednek, minél előbb le tudják zárni a folyamatot, hogy együtt tudjon gyakorolni a csapat. A munkában már részt vevőkkel szerinte sikerült megértetni, hogy milyen taktikai alapokkal szeretnének játszani, és ahhoz milyen munkával kell felkészülni. Minden edzésen van előrelépés a korábbiakhoz képest, és jó látni, mennyire figyelnek, illetve vevők erre a játékosok.

A következő szezonra is Csányi Dávid lett a kapitány, aki az NB I-es korszakbeli törésükkor kapta meg a karszalagot. – Azóta sok minden történt, most már kezdem megszokni ezt a beosztást. Egyre jobban belerázódok, ezért mára már nem teher a számomra. Tavaly ilyenkor már készültem a másodosztályra, mert azt gondoltam, nem lesz egy sétagalopp. Hála istennek a végére beleerősítettünk, és bent tudtunk maradni.

Majd beszélt az új szezon előtti várakozásáról is.

– Szerencsére a klub vezetői alaposan felkészültek, és a tavalyinál jobb lehetőséget tudnak biztosítani a munkánkhoz, ezért bízok abban, hogy az eredményeink is jobbak lesznek. Az edzéseink már megkezdődtek, és mivel a többségünk nagypályán is játszik, ezért nincsenek kondíciós problémáink. A felkészülési mérkőzésekre nagy szükség van, de az elsőnél még nem az eredményre kell koncentrálni. Annál fontosabb, hogy az edző, aki tavasszal még csapattársunk volt, most kívülről nézve bennünket, láthassa, kit és milyen poszton használhat a feladatok megoldására.

A legfiatalabb kerettag Váradi Kornél, ő a múlt szezonban, még „csak” egy nagy ígéret volt, de most már komoly feladatokat fognak rábízni az évad során.

– Egy kis izgalommal és a tavalyinál jóval erősebb motivációval készülök erre a szezonra. Készen állok az új kihívásokra, ezért alaposan meg akarom tanulni a taktikai elemeinket, hogy jó és megbízható játékkal hasznos tagja lehessek a csapatomnak. Szeretnék gólokat lőni, illetve gólpasszokkal kiszolgálni a társaimat. Valószínűleg az edzőtől és a rutinosabb társaimtól sok kritikát és tanácsot is fogok kapni, de ezeket jól bírom, és segítségként veszem fel – nyilatkozta az ifjú csapattag.