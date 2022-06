Az esélyesek terhével vágnak neki a Gorillák a Bears elleni találkozónak, amely most vasárnap délután három órakor kezdődik a Radar Sporttelep műfüves pályáján. A találkozó megtekintése ingyenes.

A hazaiak nemcsak azért a találkozó esélyesei, mert ők a vendéglátók – bár ez sem elhanyagolható –, hanem mert a vendégeknek messze a legrosszabb a támadósoruk. A Medvék ugyanis az eddig lejátszott három találkozón mindössze hét pontot pakoltak fel a táblára. Összehasonlításképpen: a második legrosszabb Wolverines ebben a mutatóban is 38-at szerzett, amíg a Gorillák 62-nél tartanak.

A védekezés pedig kifejezetten gyengéje a Komárom-Esztergom megyeieknek: eddig 112 pontot kaptak, ez az ötödik legrosszabb a divízió II-es bajnokságban. Ilyen statisztikai mutatók mellé már csak ráadás, hogy az eddig lejátszott találkozóikat rendre elvesztették.

A dunaújvárosi együttes a mérkőzés esélyese, a védekezés kifejezetten gyengéje az ellenfélnek

Azt pedig már csak tényleg miheztartás végett írjuk le, hogy a Bears számára tét nélküli találkozó a Gorillák számára igenis nagy jelentőséggel bír. A rájátszás ugyan biztosan megvan számukra, de egy nagy különbségű, húsz pont fölötti győzelem esetén akár a második helyen is zárhatják az alapszakaszt. Ami egyben azt is jelenti, hogy nem kell „wild car”-t – a rájátszás első mérkőzését hívják így – játszania. A főcsoport első helyen kiemelt csapatai ebben a fordulóban nem vesznek részt, csak a következőben kapcsolódnak be, így egyből a bajnoki elődöntőbe „katapultálna” a dunaújvárosi egylet.

– Ez az utolsó meccsünk a szezonban. Azt gondolom, nem nagyképű dolog kijelenteni azt, mi vagyunk a találkozó esélyesei. Fontos lenne minél több pontot szerezzünk, hogy bejussunk egyből az elődöntőbe. Ez mindenképpen előnyös lenne, mert egy pluszmeccsben már benne van a hibázás, a sérülés lehetősége. Azt gondolom, a csapatunknak jobban fekszik az, ha automatikusan be tudnánk kerülni az elődöntőbe – fogalmazott Madarász Attila, az egyesület elnöke és játékosa. Hozzátette, bár hiányzók lesznek, de megfelelő módon tudják pótolni őket házon belül.