Ami a többi csapatot illeti, szépen gyűjti a pontokat az Előszállás és a Baracs. Utóbbi otthonában most egy kicsit megtorpant a Nagyvenyim. Ígéri, hogy a következő találkozón, a Seregélyes ellen majd javít. Listabeli mozgás csak a 13. helyen történt, ahol az Adony cserélt eggyel feljebb a Lepsénnyel.



Baracs – Nagyvenyim 3–0 (1–0)

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Prókai, Szurma (Balázs 23.), Balogh (Princes 82.), Takács, Timkó, Badi, Huber, Nagy (Tömöri 77.), Salamon.

Nagyvenyim: Szikszai – Klein (Fekete 58.), Ferencz (Németh 83.), Fodor, Áldott, Ráth­géber, Tóth, Pap (Kis 72.), Fehér, Dorogi (Tamás 72.), Török.

Az első félidőben jól koncentráltak a vendégek, így csak a 33. percben tört meg a gólcsend. Egy szögletből Balogh Dávidnak köszönhették a hazaiak a vezető találatot. A szünet után folytatódott a baracsi mezőfölény, több kihagyott helyzet után Balogh az 53. és az 57. percben újra kinézte magának a nagyvenyimi hálót.

A vendéglátók részéről Fehérvári József klubelnök értékelt: – Az első negyvenöt percben a Nagyvenyim rendkívül jól állta a sarat, de végül előnnyel mehettünk szünetre. Utána már megtört a vendégek lendülete, és Balogh a mesterhármasán kívül még rúghatott volna többet is a meccs végéig. Teljesen megérdemelten tartottuk otthon a három pontot.

– Küzdelmes férfimunkát végeztünk egy csúszós talajon. Sajnos elkerülhető gólokat kapott a csapat, de még így is azt kell mondanunk, hogy a Baracs ellen a háromgólos vereség nem szégyen – mondta Pap István nagyvenyimi csapatkapitány.



Mezőfalva – Vajta 0–2 (0–2)

Mezőfalva: Kovács Á. – Balázs, Sümegi, Török (Kis 46.), Balogh D., Balogh I., Bakos (Csontos 80.), Deli (Czári 62.), Boros, Kovács K., ifj. Sági J.

Az első félidő elején a Mezőfalva előtt adódott több lehetőség a gólszerzésre, de mégis a vendégek találtak be a 19. percben, a kapu előtt pattogó labdát Horváth küldte hálóba. A 34. percben ismét Horváth előtt adódott lehetőség egy tizenegyes révén, s a vajtai játékos nem hibázott, amivel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A Mezőfalva a pihenő után sokkal agresszívabban játszott, de a Vajta végig nyomás alatt tudta tartani Bakos János csapatát, és megérdemelten győzött.

Bakos János: – Kicsit csalódtam a fiúkban, mert egész héten erre a találkozóra készültünk, és nem éreztem, megfelelőnek játékosaim hozzáállását. Talán túlságosan tiszteltük az ellenfelünket, akiknek természetesen gratulálunk, mert jó csapat!

Gróf András: – Teljesen megérdemelten nyertünk. A játék képe alapján a második részben még több gólt is rúghattunk volna. Ezzel a győzelemmel és a tizenöt pont előnyünkkel nyugodtan várhatjuk a hátralévő fordulókat.



A mezőfalvi Boros Benjamin (b) sokat küzdött, de az ellenfél örülhetett. A felső kis képen Gróf András, alul Bakos János Fotó: Horváth László / Dunaújvárosi Hírlap

LMSK – Adony 1–3 (1–2)

Adony: Takács – Budai, Bagóczki, Fábián, Koncz, Virág (Tamon 64.), Kőkuti, Hegedűs, Bognár (Vukaljovics 59.), Tatár, Balogh.

Gólszerző: Tóth (6.), ill. Virág (36.), Balogh (44.), Tamon (77.).

A meccsről Boldóczki Sándor adonyi trénert kérdeztük.

– Hosszú idő eltelte óta végre koncentráltan játszottunk, és helyzeteinket berúgtuk. Ráadásul nem követtük el a korábbi meccsek hibáit, hogy az utolsó percekben engedjük nyerni riválisainkat. Talán visszatérhet a fiúk hite, hogy az ellenfél vezetése ellenére is fel lehet állni egy mérkőzésen, és akár meg is nyerhető. Mindenképpen örülünk a három pontnak!



Előszállás – Szabadbattyán 6–0 (1–0)

Előszállás: Nagy – Nyári (Kvárik 74.), Béres, Czifra, Bognár (Csuka 61.), Kercza, Szalai (Reichardt 71.), Mekota, Kertész (Kovács 69.), Bozsoki (Balogh 71.), Romhányi.

Gólszerző: Nyári (28.), Czifra (58.), Szalai (60., 68.), Csuka (71.), Reichardt (90.).

– Az elején kiegyenlített küzdelemben csak egyszer sikerült betalálnunk szögletből. A szünetet követően már egyértelmű volt a fölényünk, azért akadtak még további lehetőségek, de végül hatnál megálltunk – tudatta Masinka Csaba hazai edző.



Aba Sárvíz – Nagykarácsony 1–3 (0–2)

Nagykarácsony: Miklós – Fülöp., Kovács D., Gráczer (Szabó 84.), Kovács R., Mohácsi (Huszár 84.), Rezes, Kőkuti, Berta, Ivacs,Éliás.

Gólszerző: Imre (51.), illetve Ivacs (22.), Kovács R. (31., 73.).

További eredmény: Polgárdi – Káloz 2–1.



A bajnokság állása



1. Vajta 18 17 1 0 83-7 52 2. Mezőfalva 18 12 1 5 62-27 37 3. Előszállás 18 11 2 5 70-35 35 4. Nagykarácsony 18 11 2 5 54-36 35 5. Baracs 18 9 4 5 40-23 31 6. Polgárdi 18 8 5 5 33-31 29 7. Aba Sárvíz 18 7 3 8 29-42 24 8. Szabadbattyán 18 7 3 8 27-47 24 9. Káloz 18 6 2 10 31-47 20 10. Nagyvenyim 18 5 5 8 32-47 20 11. Seregélyes 17 5 2 10 31-31 17 12. Adony 18 4 4 10 33-41 16 13. LMSK 18 4 1 13 39-78 13 14. Szabadegyháza* 17 1 1 15 16-88 3 * A Szabadegyházától 1 pont levonva.