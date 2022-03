DFVE 56 perce

Nemzetközi szintű mérkőzésen húzták be fontos rangadójukat

Ahogyan a két csapat utóbbi években játszott mérkőzésein megszoktuk, pénteken este lapzártánk után is végül szoros mérkőzésen múlta felül a DFVE női vízilabda-együttese a BVSC-t. Pedig a hazaiak már négy góllal is vezettek, de a fővárosiak izgalmassá tették a magas szintű mérkőzést, amit végül egy góllal húzott be Mihók Attila csapata. Ezzel pedig életben tartották bajnoki döntős esélyeiket.

Gallai Péter Gallai Péter

A csapatkapitány, Garda Krisztina öt gólt jegyzett, főszerepet vállalva a hazai győzelemben

A csapat felhívására a jótékony szurkolók ingyen mehettek be a mérkőzésre, amihez nem kellett mást tenniük, „csak” olyan adományokkal érkezni, amit a klub az ukrajnai háború menekültjeinek juttat el a Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári tanodáján keresztül. Sőt, a kezdeményezéshez csatlakozott a ­BVSC csapata is, az edzőkkel közösen ők is gyűjtöttek, s örültek, hogy egy ilyen nemes kezdeményezés mellé állhattak. Az ellenfél csapata is csatlakozott a dunaújvárosi klub mérkőzésére hirdetett adománygyűjtő akcióhoz Sok szurkoló váltotta ki a belépőjét adománnyal Fotók: Laczkó Izabella A mérkőzés pedig milyen volt? Mondhatjuk, a szokásos. Már ami e két csapat találkozóit jellemzi az utóbbi években, s ezúttal sem volt másként. Igaz, a harmadik negyedben a hazaiak elmentek négy góllal, de elég volt pár hiba és a BVSC visszazárkózott, s az utolsó másodpercekben még az egyenlítésért is támadhattak, ami azonban nem sikerült. Győzelmével az újvárosi csapat továbbra is versenyben van – igaz négy és három pont lemaradással a Fradi és az UVSE mögött – a bajnoki döntőt érő első két hely valamelyikéért. Mihók Attila vezetőedző értékelését azzal kezdte, ő is szoros mérkőzésre számított. – Annyira fel van készítve a két együttes olyan mértékben, hogy működnek a védekezések és a támadások is. Az első félidőben előbbi ment jobban, a 4–4 azt jelenti, hogy ott nincsenek nagy hibák hátul. Viszont támadásban türelmetlenebbek voltunk, négy olyan belelövés jött, ami nem volt indokolt. Ezt rutinosabban kellene a felnőtt játékosoknak kezelni, mert ez mindig megbüntetődik. Nemcsak az Olympiakosz, hanem a ­BVSC ellen is – mondta. A következő két negyed szerinte teljesen más ­meccs volt, azok inkább a szerzett gólokról szóltak. A harmadik nyolc perc végén sikerült fellélegezniük, mert 10–8-cal fordulhattak a záró etapra. Lőttek hat gólt, ami azért nem jellemző egy ilyen szintű riválissal szemben, de a négy kapott sem elfogadható. Bár megjegyezte, a játékvezetés is kicsit megváltozott, könnyebben ítéltek kiállításokat. – A negyedik negyedben uraltuk a játékot, amikor már néggyel vezettünk, el kellett volna dőljön a találkozó. A ­meccs után barátian beszélgetve a játékvezetőkkel jeleztem, azt gondolom, ez egy picit nagyobb különbségű bajnoki volt ezúttal, mint ami a vége lett. Igaz, zsinórban három támadásból három gólt kaptunk, mondjuk ebből kettőt kontrából és labda nélküli hátrányból. Ám akkor is, ezeket ki kell védekezni. A győzelmünk azért nem forgott veszélyben, a ­BVSC ellen maximálisan elégedettek lehetünk ezzel, erre készültünk, ezt szerettük volna. Nagyon színvonalas, nemzetközi szintű meccs volt és a játékvezetés is. Mihók Attila azt kérte, ünnepnapnak vegyék ezt a bajnokit, amit így éltek meg Mihók Attila kiemelte, azt kérte a kezdés előtt, ünnepnapnak vegyék ezt a bajnokit, amit szerintem mindkét fél játékosai így éltek meg. Erről szól a vízilabda, ez az értelme. Az ellenfélnek gratulálva újra közölte, nagyon jó mérkőzést vívtak egymással. A csapat legközelebb szerdán 19 órától Szentesen vendégszerepel, majd szombaton televíziós mérkőzésen a bajnokság végkimenetelét sorsdöntően befolyásoló rangadó következik a Ferencváros otthonában. Egy kis matek - A csapat számára még négy forduló van hátra az alapszakaszból, ebből két kötelező győzelem – a Szentes, Győr – mellett két csúcsrangadó. Utóbbi kettőn dől el, a ­DFVE-nek lesz-e esélye az alapszakasz első két hely valamelyikére, azonban a legnehezebb helyzetben ők vannak. Vesztett pontok tekintetben az éllovas Fradi négy, az UVSE hárommal előzi meg a mieinket, de Gardáék még mindkettővel játszanak. Amennyiben nyernek az FTC ellen, őket még mindig nem fogják be, de egy pontra csökken a különbség. S lesz még egy UVSE – Fradi meccs, amin szintén sok múlhat szempontunkból, illetve az Újpestnek még egy rangadója a BVSC-vel is. Egy biztos, nekünk minden meccsünket meg kell nyerni a döntőhöz. Jegyzőkönyv, eredmények és az állás DFVE – BVSC 13–12 (2–3, 2–1, 6–4, 3–4) DFVE: Maczkó – Horváth 3, Szilá­gyi, Gurisatti 1, Mahieu 3, Garda 5, Szabó. Csere: Buis (kapus), Sajben N., Mucsy 1, Pál, Szellák, Somogyvári, Sümegi. Vezetőedző: Mihók Attila. BVSC: Kakas – Farkas 1, Mészáros 1, Leimeter 3, Gyöngyössy 2, Kele, Gémes 3. Csere: Pecz (k.), Polák, Fekete, Alaksza N. 1, Krénusz, Hnatyszyn, Alaksza D. 1 Vezetőedző: Petrovics Mátyás. Gól emberelőnyből: 7/9, illetve 6/12. Gól ötméteresből: 2/2, illetve 0/1. A forduló további eredményei: Szeged – Eger 7–7, Ferencváros – Győr 21–2, Tatabánya – III. Kerület 10–7, UVSE – Szentes 19–9. A bajnokság állása: 1. Ferencváros 43 pont/15, 2. UVSE 42 pont/15, 3. DFVE 36 pont/14, 4. BVSC 28 pont/15, 5. Eger 22 pont/15, 6. Szentes 18 pont/14, 7. Szeged 12 pont/15, 8. III. Ker. TVE 7 pont/15, 9. Tatabánya 6 pont/15, 10. Győr 4 pont/15.

