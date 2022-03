Közel kilenc hónapos előkészítő munka után az MJSZ elnöksége elfogadta az Erste Liga versenyszabályzatának módosítását, amely bevezeti a pontrendszert a liga mérkőzéseinek összeállítására. A részleteket a szövetség honlapján hozták nyilvánosságra.

Vajon hány pontos lesz a Dunaújvárosi Acélbikák kerete? Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A szabályozás főbb elemei.

Felső és alsó limit: a játékosok és a keretek pontértékét folyamatosan modellezik. Az elfogadott szabály értelmében a mérkőzésre benevezett játékosok pontértékét kell meghatározott keretek közé szorítani, vagyis azokét, akik adott mérkőzésen ténylegesen megmérkőznek egymással. Felső ponthatár a következő bajnoki szezonban ötvenhat pont, alsó ponthatár pedig tizennyolc pont.

Egy mérkőzésre maximum tizenhét olyan játékost lehet nevezni, akinek pontszáma meghaladja az egyet. Tehát szükségszerűen minden csapat rákényszerül majd arra, hogy olyan fiatalokat is alkalmazzon, akik nem haladják meg e pontértéket.

Most nézzük meg, mit is jelent a pontérték? A huszonhárom évnél fiatalabb hazai játékosok – a fiatal tehetségek beépítésének ösztönzése érdekében – nulla pontot fognak érni, de számít majd a világbajnoki szereplés, az U20 válogatott kerettagság 0,5 pontot, felnőttválogatott-kerettagság egy pontot jelent.

A huszonhárom évnél idősebb hazai játékosok esetében több hazai és külföldi szakember által jóváhagyott elvek és értékelések mentén három tényező fogja megadni egy játékos pontértékét, az előző három évében nyújtott teljesítményének függvényében. Ezek a liga ereje, az egyéni teljesítménye, az életkor. Például, ha valaki szerepelt az NHL-ben az négy pontot ér, de aki csak a belga–holland közös bajnokságig jutott, az csak 0,9 pontot ér.



Légiósok: minden légiós egységesen minimum három pontot ér. Az ennél erősebb légiósok plusz 0,5 pontot kapnak, hogy az ugyanannyit érő magyar játékos és légiós közül az előbbi elsőbbséget élvezzen.

Elsőre nem tűnik egyszerűnek a dolog, de van logikája, több európai bajnokságban is alkalmazzák.

Ifjabb Azari Zsoltnak, a dunaújvárosiak csapatmenedzserének az alábbi a véleménye a pontérték bevezetéséről.

– Szerintem pozitív hatással lesz a bajnokságra, nekünk, mint kisebb költségvetésű klubnak kimondottan előnyös lesz. Több fiatal kaphat játéklehetőséget a csapatokban. Azzal, hogy megszűnik a légiósok korlátozása, nem leszünk arra rákényszerülve, hogy a szűkös magyar piacról alakítsuk ki a keretünket. Megnövekszik a terünk, szélesebb területről választhatunk játékosokat. Szerintem a változásnak több az előnye, mint a hátránya, de ahogy mondani szokás, a puding próbája az evés. Egy év múlva a tapasztalatok birtokában már okosabbak leszünk.