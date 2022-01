Az UVSE-től elszenvedett vereség után kötelező feladat várt a dunaújvárosi vízilabdázókra a bajnokság tízedik fordulójában. A vendégek kispadjára visszatért az előző meccsen hiányzó Mihók Attila, viszont Gurisatti Gréta nem volt a keretben.

TVSE – DFVE 3–12 (1–2, 2–2, 0–4, 0–4)

DFVE: Maczkó – Szilágyi 4, Mahieu 2, Szabó 1, Garda 1, Mucsy 2, Szellák. Csere: Buis (kapus), Kardos, Erdélyi, Jonkl 1, Somogyvári, Pál, Sümegi 1. Vezetőedző: Mihók Attila.

Miután a szerdai rangadón a védekezéssel adódtak problémák, így most ennek gyakorlásán volt a hangsúly. Az első két negyed viszonylag szoros volt, miután több dunaújvárosi támadás nem sikerült, és több helyzet kimaradt. Így a forduláskor az egygólos hátrány a hazaiakra nézve volt hízelgő. Aztán a harmadik nyolc percre már helyreállt a világ rendje, Szilágyi két gólja után érkezett Mucsy és Sümegi találata, miközben a Tatabánya nem talált rést és fogást a DFVE védelmén. A záró etapra a magabiztos előny tudatában sem vett vissza a vendégalakulat, másolva az előző negyedet, ismét négy gólt helyezett el a Tatabánya hálójában. Az utolsó gól a fiatal Jonkl Csenge nevéhez fűződik.

Ami a többi mérkőzést illeti, már nem is annyira meglepetésre, az Eger a Magyar Kupa-elődöntő – a sorozatot aztán meg is nyerték a dunaújvárosiak legyőzésével – után, a bajnokságban is felülmúlta a BVSC-t, most 7–6-ra. Ezzel Sike József csapata jelezte, velük is komolyan kell már számolni a szezonban.

További eredmények: Győr – UVSE 3–14, III. Kerületi TVE – Szentes 9–10.

Az E.ON ob I állása 10 forduló után: 1. FTC 28 pont, 2. ­UVSE 27 pont, 3. DFVE 24 pont, 4. BVSC 19 pont, 5. Eger 18 pont, 6. Szentes 15 pont, 7. III. Ker. TVE 7 pont, 8. Szeged 7 pont, 9. Tatabánya 3 pont, 10. Győr 0 pont.