Mi volt ebben a nehéz? – tehetnénk fel a kérdést. Mindenekelőtt maga az ellenfél, hiszen, ahogy az eredményei mutatják, a sárváriak egyre inkább megtanulják a futsalt játszani, és az ellenfelüket az általuk megálmodott játékrendből kizökkenteni.

A másik nagy feladatnak még mindig az újvárosi fiúknak a saját árnyékuk átlépése bizonyult, hogy aztán azzal a lendülettel folyamatosan űzni, hajtani, hibákba kergessék az ellenfelet. A feladathoz ezúttal létszámban is alaposan felkészültek, hiszen a szezon leghosszabb kispadjával kezdték meg a mérkőzést.

Dunaújváros Futsal – Sárvári Futsal 4–1 (0–0)

Dunaújváros: Cseresnyés – Kovács, Csányi, Bartha, Perjési. Csere: Bán, Godslove, Lajos, Szili, Varga, Németh, Dobrovitz, Danó, Boldizsár.

Gólszerző: Kovács (32.), Boldizsár (33.), Perjési (39.), Csányi (40.), illetve Kuti (25.).

Rosszkedvű, kínlódós csatát hozott az első húsz perc. Inkább a vendégek akarata érvényesült, hiszen jó részt a kilencméteres szakasznál megakasztották a hazai támadásokat, és néhány könnyű kontrából veszélyeztettek. Az újvárosiak talán veszedelmesen megbíznak a mérkőzést kezdő Cseresnyés és a második félidőt végigdolgozó Bán kapusokban, de az biztos, rendre nem sok segítséget adnak nekik, mi több, veszedelmes helyzetekben felejtik mindkettőt, hogy aztán majd a hálóőrök próbálják meg szerencsével vagy bravúrral menteni a helyzetet.

A térfélcsere után beindult a gólgyártás. Már azt hittük, hogy az újvárosiak ismét a ­rossz forgatókönyvet használják, hiszen a szinte hazai pályán játszó Kuti megszerezte a sárváriak vezető gólját. A baj fokozódni látszott, hiszen a hazaiak szinte görcsös akarásba menekültek, de végül is a záró nyolc percben megszületett a nagyon remélt évzáró hazai győzelem.

Azt el kell mondani, hogy a fél­idei állást, sőt a 4–1-es győzelmet is vétkesen sok elpazarolt, egyéni hibával árnyékolt játékkal érték el a csapatok. Igen, mindkettő igencsak tékozló kedvében volt, de az újvárosiak egy hellyel följebb kerültek a tabellán sikerükkel. És itt a helye egy nagy sóhajtásnak. Nyilvánvaló, a ha-val kezdődő mondatok fájdalmas sebeket téphetnek föl. De ki kell mondani: amennyiben a dunaújvárosiak hétfői hozzáállással csak hazai pályán a Nagykanizsa, a Szigetszentmiklós és a Tihany elleni szinte megnyert meccseket hozzák, akkor most a dobogóról mehetnének év végi ünneplésre.



A bajnokság állása