Kovács Richárd főszervező elmondta, az est java részét profi box- és K1-es mérkőzések fogják színesíteni. – Amatőr bemutatómérkőzéseket is láthatnak a sport szerelmesei. A Dunaújvárosi Ökölvívó SE is képviselteti magát két sportolóval -70 kg-ban. Szerbiából és Szlovákiából is érkeznek versenyzők. A fő mérkőzést Vinis Csaba vívja a szerb Ognjen Petrovic ellen K1-ben. Számos kiemelt profi mérkőzésre is lehet számítani az este folyamán. Az elmúlt időszak nagyon nehéz volt minden sportegyesületnek, edzőnek, versenyzőnek. Nemcsak a ringben volt folyamatos küzdelem, hanem a világjárvánnyal is. Ezért is próbáltunk minél több testvérklubot megkeresni, és lehetőséget adni a részvételre. Szeretnénk ezzel a rendezvénnyel egy kis színt adni a lakosságnak immáron harmadszor, főleg azoknak, akik szeretik a küzdősportot. A rendezvényen való részvétel a kormány által hozott hatályos rendelkezések alapján lehetséges csak, maszk használata kötelező lesz – részletezte az este programját Kovács Richárd.

2018-ban volt utoljára ilyen rendezvény Mezőfalván, most szombaton ismét szorítóba léphetnek a sportolók

Fotó: Horváth László