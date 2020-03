A mezőgazdaboltok bezártak, de bizakodnak

Mára már alábbhagyott a felvásárlási láz, a boltok szinte üresek – legalábbis, ami a vásárlókat illeti. De vajon mi a helyzet a mezőgazdasági üzletekben, hiszen itt a tavasz, a vetés, a permetezés és műtrágyázás ideje.

Dunaújváros

Nos, mint megtudtuk ezen a téren nem volt nagy áttörés, talán csak a vetőmagok forgalma nőtt meg, mindenki ültet, hogy legyen élelmiszere.

Szabó László, a Pergola 21 Kft., ismertebb nevén a Piac téri Zöldkert Áruház tulajdonosa nem túl jó hírekkel szolgált: – Mi ezen a héten már ki se nyitunk, alig volt vásárlónk, a forgalmunk nem nőtt, hanem csökkent. Most zárva vagyunk, a boltban végzünk különböző felújítási munkákat, ha azzal végzünk, szabadságra mennek a dolgozóink, nem tervezzük senki elbocsátását.

Hingyi László, a Duna-Pent Kft. tulajdonosa is bezárta a Pentele Áruházat.

– Mi már a múlt héten a nyugdíjas dolgozóinkat hazaküldtük az egészségük védelmében, hétfőn pedig bezártuk az üzletet. A múlt héten nálunk a szokottnál nagyobb volt a forgalom, de meg kellett lépnünk a bezárást, mert most első az emberek védelme. Mi rendszeresen fertőtlenítettünk, minden szabályt betartottunk, azonban még így sem lehetett kizárni az emberek egymáshoz való közelségét, az áruk érintését. Mi kisvállalat vagyunk, de a közös teherviselést nekünk is vállalni kell. Hogy meddig tart ez a helyzet, nem tudni. Az biztos, hogy nagy lesz a bevételkiesésünk. Abban bízunk, hogy mi is kapunk majd kompenzációt az államtól, iparűzési adó, társadalombiztosítás terén. Az biztos, egy dolgozónkat sem küldjük el, várjuk a helyzet jobbra fordulását.