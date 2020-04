Vidám színek, tavaszi illatok

Palkovics Katalinnal beszélgettünk a most divatos lakásdíszítési trendekről, arról, hogyan dobhatjuk fel otthonunkat. A szakember elárulja, hogy ők is készültek, és a járvány miatt sem zárták be a kórház előtti virágüzletüket. Betartják a közegészségügyi szabályokat, tartanak az üzletben kézfertőtlenítőt, amit a vásárlók használhatnak, és a pultot, az ajtót, a kilincseket is rendszeresen fertőtlenítik. Továbbá alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, így kiszállítást is vállalnak, hogy senki ne maradjon húsvétkor lakásdekoráció nélkül, illetve a névnaposoknak se kelljen lemondaniuk a virágcsokorról. Természetesen a temetői kiszállításokat is megoldják.

A járvány miatt az árubeszerzés nem egyszerű mostanság, a hollandiai virágpompáról le kell mondani, de azért most is akadnak szemet gyönyörködtető szépségek, továbbá itt a tavasz a maga csodálatos, illatozó szépségeivel, a tulipánokkal, a fréziákkal, a jácintokkal és a nárciszokkal.

Palkovics Katalin tudja, hogy sokan inkább maguk készítenek asztali díszt, illetve az ajtóra kopogtatót. Javasolja, játszanak bátran a színekkel, az üde sárga, lila, a fehér és a piros mindenkit jobb kedvre derít, kevésbé érzi nyomasztónak a bezártságot az ember, és ha mindez még tavaszi virág­illatokkal is párosul, az mosolyt is csal az arcokra, gyógyítja a lelket. A természetesség kerüljön előtérbe, a mázas, fényes felületek helyett pedig a matt a divatos. A húsvéti dekoráció vidám kellékei az asztal vagy a szekrény szélére ültethető, lelógó lábú nyúlfigurák, a színes és hímes tojások. Ez utóbbiakat lehet természetes anyagból készült tálba, kosárba helyezni, akár zöld fűbe vagy virág­ágyba sorjázni gazdagon, díszíteni kerámiafigurákkal. Jó ránézni az ilyen kompozíciókra, húsvétérzést áraszt.